路透：美國施壓敘利亞禁用中國技術　稱與美利益衝突威脅國安

路透社2月26日（周四）引述消息人士報道，美國已警告敘利亞不要在其電信領域依賴中國技術，理由是此舉與美國利益相衝突，並威脅美國國家安全。



報道指，該訊息是於24日在三藩市舉行的一場未公開會議中，由美國務院代表團傳達給敘利亞通訊部長海卡爾（Abdulsalam Haykal）。

一位參與採購談判的敘利亞商人表示，敘利亞目前正探討採購中國技術，以支持其電信塔和當地網絡服務供應商的基礎建設。另一位了解談判情況的消息人士則稱，「美方要求敘利亞通信部澄清其關於採購中國電信設備的計劃。」

2025年11月10日，美國華盛頓特區，圖為訪問美國的敘利亞過渡總統沙拉在白宮面見特朗普。（TruthSocial@realDonaldTrump）

美國務院明確要求敘利亞在電信領域使用美國技術或盟國技術。據悉，敘利亞表示願意與美國公司合作，但基礎建設項目時間緊迫，且美國出口管制和過度合規仍是一大問題，不過大馬士革方面願意尋求供應商多元化。

目前尚不清楚美國是否承諾向敘利亞提供財政或後勤支援以促成此事。