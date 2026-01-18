美軍空襲敘利亞 擊斃阿爾蓋達分支頭目 報復ISIS殺害巡邏隊成員
撰文：聯合早報
美國中央司令部發聲明稱，美軍擊斃一名與上月在敘利亞發生針對美國人的極端組織ISIS襲擊有關的基地組織（al-Qaeda，又譯作阿爾蓋達）分支頭目。
路透社報道，中央司令部周六（1月17日）說，美軍周五（16日）在敘利亞西北部發動空襲，擊斃一名與基地組織有關聯的頭目賈西姆（Bilal Hasan al-Jasim）。
當局稱，死者是一名經驗豐富的恐怖分子頭目，曾策劃多宗襲擊，並與ISIS槍手有直接聯繫。槍手策劃去年12月13日在敘利亞帕爾米拉（Palmyra）的襲擊事件，導致兩名美軍士兵和一名美國翻譯員喪生。
司令部指出，美軍已針對這宗襲擊事件做出回應，使用200多枚精確制導彈藥，打擊100多個ISIS的基礎設施和武器庫目標。
當局也說，過去一年，美國及盟友部隊在敘利亞各地抓獲300多名ISIS武裝分子，並擊斃20多人。
本文獲《聯合早報》授權轉載
