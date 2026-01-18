美軍空襲敘利亞　擊斃阿爾蓋達分支頭目　報復ISIS殺害巡邏隊成員

美國中央司令部發聲明稱，美軍擊斃一名與上月在敘利亞發生針對美國人的極端組織ISIS襲擊有關的基地組織（al-Qaeda，又譯作阿爾蓋達）分支頭目。



路透社報道，中央司令部周六（1月17日）說，美軍周五（16日）在敘利亞西北部發動空襲，擊斃一名與基地組織有關聯的頭目賈西姆（Bilal Hasan al-Jasim）。

當局稱，死者是一名經驗豐富的恐怖分子頭目，曾策劃多宗襲擊，並與ISIS槍手有直接聯繫。槍手策劃去年12月13日在敘利亞帕爾米拉（Palmyra）的襲擊事件，導致兩名美軍士兵和一名美國翻譯員喪生。

2025年12月17日，美國特拉華州，圖為特朗普向在敘利亞遇襲身亡的美軍遺骸行禮。（Getty）

司令部指出，美軍已針對這宗襲擊事件做出回應，使用200多枚精確制導彈藥，打擊100多個ISIS的基礎設施和武器庫目標。

當局也說，過去一年，美國及盟友部隊在敘利亞各地抓獲300多名ISIS武裝分子，並擊斃20多人。

本文獲《聯合早報》授權轉載

