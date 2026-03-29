美國再爆No Kings示威 洛杉磯千人包圍政府大樓多人被捕
撰文：韓學敏
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美國全國多個地方3月28日舉行「No Kings」示威活動，部分演變為暴力衝突，其中在洛杉磯與波特蘭的抗議者與警方爆發激烈對峙，至少數十人被捕。
霍士新聞（Fox News）報道，在洛杉磯市中心，約1000名抗議者包圍羅伊巴爾聯邦大樓，向警方投擲水泥塊、瓶罐與煙霧彈，並搖晃保護建築的金屬柵欄。聯邦當局多次警告後發射催淚氣體驅散人群，洛杉磯警局（LAPD）宣布進入「戰術警戒」狀態，並有多人因拒不解散被捕。
在波特蘭，蒙面抗議者在移民及海關執法局（ICE）設施外與國土安全部（DHS）人員衝突，有人試圖闖入建築並對執法人員噴灑塗鴉。
「No Kings」運動組織者稱全國50州舉行了逾3300場活動。麻省聯邦參議員沃倫（Elizabeth Warren）在波士頓的集會上指責總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）推高生活成本，呼籲民眾「反擊」。
青年組織「日出運動」（Sunrise Movement）稱已將重點轉向針對ICE，並透過在提供ICE人員住宿的酒店外抗議造成希爾頓（Hilton）酒店至少1800萬美元損失。共和黨聯邦眾議員伯切特（Tim Burchett）則反譏，稱「唯一的君主制似乎在民主黨內」。
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