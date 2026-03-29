伊朗襲沙特美軍基地　美媒指E-3預警機損毀　專家：影響大

伊朗戰爭持續逾一個月，據美媒引述消息報道，伊朗襲擊位於沙特阿拉伯、駐有美軍的蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan Air Base），除了有12名美軍受傷、至少兩架KC-135空中加油機損壞外，有一架E-3「哨兵」預警機（E-3 Sentry）也損毀。



《華爾街日報》引述不具名的美國與阿拉伯官員指，在3月27日的遇襲事件中，基地遭伊朗導彈、無人機攻擊，美軍一架E-3預警機損毀。

E-3是一種空中預警飛機，能夠幫助掌握戰場形勢，並從數百英里外追蹤無人機、導彈和飛機，能夠為指揮官提供即時戰況訊息，使其能夠指揮資源攔截帶來威脅的武器。

圖為美軍E-3「哨兵」預警機（E-3 Sentry）資料圖片（美國空軍網站）

專家：影響大

報道引述退休空軍上校John "JV" Venable指，最新的事件影響大，因空軍現役E-3「哨兵」機數量有限，難替換，他認為這削弱美國了解海灣地區局勢和保持感知的能力。

美國軍事新聞網站The War Zone指，美國空軍目前有16架E-3預警機，數量是數年前的一半，在戰爭爆發前，美軍派遣其中6架赴中東，數量佔總機隊37.5%。網站同時談到，由於機隊老舊，不是所有E-3預警機都能隨時執行作戰任務，任何時候都能夠執行任務的E-3數量遠遠少於仍在服役的16架。