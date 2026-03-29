伊朗對美下通牒：24小時内譴責襲擊　否則攻擊中東美以大學

伊朗伊斯蘭革命衛隊恫言將襲擊中東地區的美國和以色列大學。



法媒引述伊朗媒體報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊周日（3月29日）發布聲明說：「如果美國政府希望自己在中東地區的大學免遭報復……就必須在德黑蘭時間周一（30日）中午12時前，發表官方聲明，譴責對（伊朗）大學的轟炸。」

革命衛隊此前聲稱，美以空襲摧毀兩所伊朗大學。

據報道，德黑蘭星期六（28日）晚至周日凌晨遭到空襲，受襲建築包括東北部的科學與技術大學。空襲造成建築物損毀，但無人員傷亡。

資料圖片：影片和圖片顯示，美國襲擊了伊朗科學與科技大學，該大學是伊朗頂尖且歷史最悠久的工程類大學之一。（X@SuppressedNws1）

革命衛隊在聲明中補充說：「我們建議本地區所有美國大學的教職工、教授和學生以及周邊居民，遠離校園一公里。」

美國多所大學在波斯灣地區設有分校，例如位於卡塔爾的德克薩斯農工大學（TAMU）和位於阿聯酋的紐約大學。

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）星期六說，自美以2月底對伊朗發起軍事行動以來，伊朗境內已有600多所學校被毀或受損，千多名師生死傷。

本文獲《聯合早報》授權轉載

