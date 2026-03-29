美No Kings示威蔓延多個紅州　年輕支持者反戰恐拖累共和黨選情

伊朗戰事開始至今已滿一個月，美國總統特朗普（Donald Trump）面臨嚴峻的國內政治壓力。反對其施政的「無王」（No Kings）示威近日蔓延全國，組織者稱近半數舉行示威的城市為共和黨票倉。



據示威主辦方指，近半數「無王」抗議活動在德州、佛羅里達及俄亥俄等「紅州」舉行。美媒報道稱，在德州達拉斯（Dallas），數以千計群眾集會抗議特朗普政策；在佛州，示威者更與部分特朗普支持者及右翼組織發生口角。

2025年10月18日，美國伊利諾伊州，圖為身穿黃色衫的示威者舉起美國國旗與標語參加No Kings集會。（Getty）

除了民間抗議，共和黨內部亦現暗湧。在近期的保守派政治行動會議（CPAC）上，大批年輕 MAGA 支持者對美軍在伊朗展開的軍事行動表達強烈不滿，批評特朗普違背了「美國優先」及「不發動海外新戰爭」的競選承諾，並擔憂戰事缺乏清晰目標、推高國內通脹及油價，甚至憂慮引發徵兵。

民調顯示，相對於年長保守派普遍支持強硬對付伊朗，年輕一代的右翼選民對戰事極具保留。霍士新聞前主持人卡爾森（Tucker Carlson）等具影響力的保守派意見領袖亦公開反戰。共和黨高層警告，若無法盡快平息內部矛盾並挽回年輕男性選民的支持，共和黨或在中期選舉中遭遇重挫。