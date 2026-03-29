伊朗戰爭｜教宗斥發動戰爭者：「雙手沾滿鮮血者」祈禱不為主接納

路透社報道，天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）在3月29日聖枝主日的講道中，以異常強硬的措辭譴責戰爭，稱天主拒絕那些發動戰爭、雙手沾滿鮮血的領導人祈禱。



天主教教宗良十四世2026年3月29日在梵蒂岡會見信眾（Reuters）

在聖伯多祿廣場面對上萬信眾時，教宗引用聖經章節指出：「即使你多次祈禱，我也不會垂聽：因為你的手沾滿鮮血。」他雖未點名任何國家領導人，但近期已多次加強對伊朗戰爭的批評。

教宗強調，耶穌「沒有武裝自己、沒有自衛、沒有發動任何戰爭」，而是展示天主溫柔的面容，且天主一向反對暴力，又指耶穌沒有選擇自救，而是甘願被釘在十字架上。

2026年3月29日，教宗良十四世在梵蒂岡主持棕枝主日彌撒，圖為聖伯多祿廣場全景。 （Reuters）

教宗在講道末尾感嘆，中東的基督徒正承受「殘酷衝突的後果」，可能無法正常慶祝復活節。

此前美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）近日在五角大樓帶領的基督教禱告會中，曾祈求「對那些不配憐憫之人採取壓倒性的暴力行動」。