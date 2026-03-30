伊朗戰爭｜伊朗網絡封鎖已滿30天　數百萬民眾「與世隔絕」感徬徨

伊朗全國範圍內的網路封鎖已持續30天。自與美以爆發戰爭以來，數百萬民眾的資訊和通信管道一直被切斷。



法媒報道，互聯網監控組織NetBlocks周日（3月29日）在X上說：「伊朗的網路封鎖已進入第30天，全國範圍內的網路審查措施已持續696小時，目前進入第五週。」

雖然國內內網仍然運行，支援本地即時通訊應用、銀行平台和其他服務，但訪問全球互聯網受到嚴重限制。

許多伊朗人別無選擇，只能依賴國家控制的平和昂貴的替代方案與親人保持聯繫。

33歲的私營企業員工瑪麗亞姆說，網路封鎖的最初幾周尤其艱難。

「戰爭初期非常難熬。除了打電話，我和在另一個城市的家人沒有任何聯繫。」

「現在我們用伊朗的一款即時通訊軟體，可以進行視頻通話。雖然不太方便，但在這種艱難時期，我們還能勉強應付。」

2026年3月13日，伊朗德黑蘭，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）出席聖城日（Quds Day）遊行時與民眾合影。（Getty）

法媒駐巴黎記者主要通過WhatsApp或Telegram等，在短暫的網路連接恢復期間與伊朗居民取得聯繫。

對許多人來說，尤其是在伊朗境外有親人的人，通訊變得既有限又昂貴。

27歲的服裝銷售員米拉德說，他很難與海外的親戚保持聯繫。

「我的家人住在土耳其，我根本無法線上與他們聯繫。我只能打電話，電話費很貴，所以我很少能聽到他們的消息。」

網路限制也縮小了人們獲取資訊的管道，使用者主要只能使用國內平台和當地媒體，獲得片面的資訊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

