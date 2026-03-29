伊朗戰爭波及奢侈品市場　LVMH愛馬仕等股價挫　市值蒸發千億美元

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）3月27日報道，自伊朗戰爭爆發以來，LVMH（Louis Vuitton母公司）、愛馬仕（Hermès）及法拉利（Ferrari）等奢侈品公司的股價大幅下跌，市值蒸發約1000億美元（約7800億港元）。



LVMH與愛馬仕本月股價分別下跌約16%和20%，同期標普500指數跌少於6%；法拉利股價亦下跌15%，並宣布暫時停止向中東地區交付車輛；賓利（Bentley）、瑪莎拉蒂（Maserati）和其他高端汽車公司亦因安全風險及物流問題喊停交付。

伯恩斯坦（Bernstein）分析師索爾卡（Luca Solca）指出，中東地區2025年是全球增長最快的奢侈品市場，增速達6%至8%，約佔全球奢侈品銷售額6%。阿聯酋杜拜更佔該國奢侈品消費增長額80%以上，佔中東地區一半以上。

圖為杜拜帆船酒店（Getty Images）

摩根士丹利數據顯示，杜拜約60%奢侈品消費來自遊客，其中60%為俄羅斯、沙特阿拉伯、中國及印度遊客。其餘40%由阿聯酋居民消費，其中約一半為居住在阿聯酋的外國居民。

瑞銀分析師普什（Zuzanna Pusz）表示，投資者對奢侈品市場情緒「處於多年來最悲觀時期」，地緣政治不確定性或推遲行業復甦。若中東銷售額在3月降至一半，部份公司季度增長率或降約1個百分點，但多數企業料短期影響有限。