KitKat朱古力離奇竊案　雀巢稱不影響供應　自嘲「賊人品味非凡」

歐洲近日發生一件離奇竊案，一輛載新款Kitkat朱古力產品的貨車在運輸途中失蹤，車上逾41.3萬件、12噸的新款朱古力產品被盜去，至今仍未尋回。Kitkat品牌擁有者雀巢公司（Nestlé）3月29日發正式聲明，強調事件不影響供應。公司發言人此前則在另一聲明中自嘲，稱很「欣賞」賊人有非凡的品味。



雀巢公司29日發聲明，證實12噸Kitkat朱古力從意大利中部工廠運往波蘭的途中失竊，但產品安全或產品供應皆未受影響。

公司此前已表示，遺失的產品可能會流入歐洲各地的非官方銷售管道，但如果發生這種情況，所有產品都可以透過每根產品的唯一批次代碼進行追蹤。

美媒報道，雀巢發言人此前在另一份聲明中，借用了KitKat的廣告口號自嘲：「我們一直鼓勵大家偶爾吃點KitKat放鬆一下（have a break），但看來竊賊們把這句話理解得太直白，帶着超過12噸的KitKat朱古力逃走了（made a break）。」

2016年12月15日，這張在德國柏林拍攝的照片中，可以看到桌上擺放著KitKat朱古力棒。（Getty）

發言人又指，雖然他們「欣賞」涉案人士有非凡的品味，但貨物盜竊對各種規模的企業來說都是一個日益嚴重的問題。因此，他們選到公開這宗大規模竊案，希望能使人們加深認識這種日益普遍的犯罪趨勢。