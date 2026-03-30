以色列警一度阻耶路撒冷宗主教進教堂紀念聖枝主日　數世紀首次

以色列警方周日（3月30日）一度阻止拉丁禮耶路撒冷宗主教（Latin Patriarch of Jerusalem）皮扎巴拉（Cardinal Pierbattista Pizzaballa）進入耶路撒冷聖墓教堂舉行聖枝主日彌撒，引發多國領導人譴責。雙方最終達成共識，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示讓宗主教能夠立即進入聖墓教堂。



2026年3月29日，拉丁禮耶路撒冷宗主教皮扎巴拉（Cardinal Pierbattista Pizzaballa）在教堂舉行祈禱儀式。（Reuters）

根據宗主教區聲明，皮扎巴拉與教堂守護人耶爾波（Rev. Francesco Ielpo）試圖以私人身份前往教堂，途中被警方攔阻並折返。耶路撒冷拉丁禮宗主教區稱，此為數世紀以來教會領袖第一次遭禁止在聖墓教堂參與聖枝主日彌撒。

2026年3月29日，在以色列貝爾謝巴，伊朗導彈攻擊後，安全部隊正在檢查彈坑。（Reuters）

此事引發國際批評。意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示「難以理解或辯解」，並稱此舉「不僅冒犯信徒，也侵犯所有認可宗教自由的社群」。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）譴責以色列警方決定，稱其加入一系列「令人擔憂的違反耶路撒冷聖地地位的行動」。

以色列總理内塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）隨後表示，耶路撒冷拉丁禮宗主教現在將能「完全且立即」進入聖墓教堂。他解釋以色列的舉動是「出於對其安全的特別顧慮」，指自2月與伊朗開戰以來，舊城所有宗教聖地已對禮拜者關閉，且伊朗導彈曾擊中教堂附近。