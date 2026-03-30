以色列國會通過史上最大預算案　軍費創新高　斥資近4億買炮彈

以色列國會3月30日以62票贊成、55票反對，通過總額達8506億新謝克爾（約2.11萬億港元）的國家2026年預算案，為當地史上規模最大的財政支出方案。此舉避免了政府因預算跨台和提前大選。



在這大規模的預算案中，國防部預算創歷史新高，預計超過1420億新謝克爾（約3529.35億港元），被視為應對當前戰線局勢、改善地緣政治環境的關鍵支柱。以色列極右翼財長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）稱「這份預算能讓國家贏得勝利。」

為保障軍費需求，本月初，除國防部外各部委全面削減3%開支，以幫助籌備280億新謝克爾（約95.93億港元）的戰時開支。

3月16日在黎巴嫩南部拍攝的在以軍空襲中損毀的房屋。（新華社）

此外，在軍事補給層面，以色列國防部30日宣布斥資4800萬美元（約3.76億港元），訂購埃爾比系統（Elbit Systems）「數萬發」155毫米口徑炮彈彈藥。以色列媒體分析，這是為了減少對外依賴，提高本土軍工產能的戰略之一。

然而，該預算案爭議頗大，以色列反對派領袖拉皮德（Yair Lapid）嚴厲指責這是「針對公共資金的搶劫」，批評在戰時忽視了普通民眾的利益。

此次預算案獲批，助力內塔尼亞胡政府暫避危機，顯示了政府能夠在戰時維持政策運作，但也突顯了以色列資金未來仍將承受重大壓力。