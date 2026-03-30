40新遷徙物種列國際保育名單　包括《哈利波特》「信差」雪鴞

聯合國《保護野生動物遷徙物種公約》（CMS）3月28日批准將40個新物種列入國際保育名單，其中包括《哈利波特》（Harry Potter）系列小說或電影內常出現的雪鴞。



這項決定是在巴西坎波韋爾德舉行的第十五屆氣候變遷大會（COP15）候鳥保護高峰會閉幕式上做出的，此次峰會匯聚了來自 132 個國家和歐盟的代表。

這是全球重要的野生動物保護會議之一。與雪鴞（Bubo scandiacus）一同被列入新的保護名單的還有哈德遜黑尾塍鷸（Limosa haemastica）——一種瀕臨滅絕的長喙濱鳥——以及大鎚頭鯊（Sphyrna mokarran）。

哈利波特與他的「信差」雪鴞Hedwig（電影劇照）

新名單也包括條紋鬣狗（Hyaena hyaena）等陸生哺乳動物，以及其他水生野生動物如巨獺（Pteronura brasiliensis）。

《保護瀕危物種公約》締約國有法律義務保護被列為瀕危物種的國家，保護和恢復它們的棲息地，防止遷徙障礙，並與其他分佈國合作。

根據峰會前發布的報告，CMS記錄的所有物種中，近一半（49%）的物種數量呈下降趨勢，近四分之一的物種在全球範圍內面臨滅絕的威脅。

雪鴞數量為何下降？

加拿大廣播公司（CBC）3月26日報道，雪鴞數量正在下降，在部份國家消失或幾乎絕跡，報道引述鳥類科學雜誌Vår Fågelvärld編輯Niklas Aronsson指，雪鴞在瑞典地區幾近滅絕，「牠們突然就消失」，他談到自2015年以來，雪鴞失去一個重要的食物來源，即旅鼠（lemmings）。

聯合國：棲息地破壞威脅眾多物種生存

聯合國周二（3月30日）也在峰會開幕之際發布的另一項重要評估報告警告說，對河流健康和維持數百萬人的生計至關重要的洄游淡水魚類種群正在急劇下降，面臨崩潰的風險。

從亞馬遜河到多瑙河，棲息地破壞、過度捕撈和水污染威脅著數百種物種的生存，而這些物種沿著世界各大河流的史詩般遷徙之旅卻大多不為人知。