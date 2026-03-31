白宮：與伊朗談判正進展順利　特朗普冀4月6日前達成協議

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）於3月30日表示，美國與伊朗的談判仍在進行中，並且進展順利。她同時指出，伊朗公開表態的內容，與其私下向美國官員透露的內容存在差異。此外，她證實美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）希望在4月6日最後期限前達成協議。



圖為2026年3月30日，美國美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）主持記者會。（Reuters）

稱伊朗表裡不一 已私下同意美國若干立場

萊維特表示，「儘管外界從伊朗政權那里聽到的都是些表面的表態和虛假的報道，但談判仍在繼續並且進展順利。當然，公開宣布的內容與私下傳達的信息是有很大區別的」。

她透露，伊朗已在私下會談中同意美國的若干立場，新的伊朗政權在私下似乎更溫和，伊朗的領導層非常分散，相關言論都將受到檢驗。不過，她未詳述具體內容。

圖為2026年3月30日，伊朗首都德黑蘭一處居民區遭空襲後損毀嚴重。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

開戰時間表維持四到六周 未排除地面行動

萊維特指出，特朗普的立場是，伊朗最好的選擇是達成協議，但未排除對伊朗進行地面行動的可能性。美國對伊開戰的時間表仍為四到六周，強調美國軍隊將始終在國際法的框架內行動。至於向中東增派美軍，並不等於特朗普對伊朗戰爭作出了任何新決定，旨在創造最大的選擇空間。

此外，美國不支持伊朗對霍爾木茲海峽徵收過路費，致力於實現霍爾木茲海峽的全面開放，並預計在接下來的幾天內將有20艘油輪通過霍爾木茲海峽。

圖為2026年3月29日，社交媒體流傳照片，顯示一架美國E-3「哨兵」空中預警機，在沙特阿拉伯的美軍基地遭伊朗攻擊後受損。（SOCIAL MEDIA/via REUTERS ）

稱特朗普有意促中東國家資助戰爭費用

萊維特又稱，特朗普有意呼籲阿拉伯國家幫助支付戰爭費用，認為特朗普會就此問題發表更多看法。

萊維特也證實，美國出於人道主義原因允許俄羅斯油輪向古巴提供燃料，強調對古巴政策不變，關於向古巴運送油輪的決定正在逐次作出。