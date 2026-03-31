大英博物館200年免費傳統或告終　外國遊客訪文藝設施或需收費

英國大英博物館（British Museums）自1759年對外開放以來，一直都是採取免費入場政策，但有當地傳媒指，英國政府計劃向參觀大英博物館等英格蘭文化藝術設施的外國遊客徵收入場費，希望刺激經濟及支援藝術發展。



《衛報》及《太陽報》等傳媒3月26日報道，位於倫敦的大英博物館及自然史博物館（Natural History Museum）是英國著名景點，在2025年分別接待640萬及710萬人次的遊客；而在2023至24財政年度，英國主要15個博物及藝術館的外國遊客入場人次達1750萬，佔全部人數四成三；倫敦的主要博物和藝術館自2001年起免費開放。

圖為英國大英博物館藏帕特農神廟（Parthenon）雕塑，攝於2023年1月25日。（Reuters）

不過英國藝術委員會（Arts Council England）的獨立評審提出，認為向參觀英格蘭地方博物及藝術館的外國遊客收費有助支援各地接觸藝術。英國政府認同此舉利多於弊，相信門票收入有助藝術和文化組織的長遠財政運作。

目前未有實施計劃日期和收費細節，但《金融時報》估計收費約15至20英鎊（約155至207港元），價格與巴黎羅浮宮的15歐元（約135港元）及紐約大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art）的30美元（約234港元）相若。

大英博物館1759年起免費對外開放，亦是全世界第一座國家公共博物館。（Getty Images）

消息傳出後，外界對建議立場不一，有面對財政困難的博物館認為措施有迫切需要；但亦有意見憂慮收費制或導致外國遊客卻步，拖累入場人數；有民眾則提出折衷方案，利用向遊客徵收的住宿稅補貼文化組織。