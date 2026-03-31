警方用AI卻點錯相　美國50歲婦遭誤認銀行詐騙犯　無辜囚5個月

美國發生一宗警方使用人工智能（AI）面部辨識技術後誤判的冤案，警方利用AI程式辨認疑犯時，錯誤把50歲女子利普斯（Angela Lipps）認作銀行欺詐案的疑犯，令利普斯無辜遭拘留囚禁5個月，她準備控告警方。



警方調查的案件發生於北達科他州（North Dakota）法哥（Fargo），2025年4月至5月期間，一名女子使用假證件與盜取得來的個人資訊，至少4次到銀行提取他人戶口的金錢。

警方取得閉路電視片段後，找來情報部門協助尋找疑犯，結果他們透過一個使用人工智能技術的面部辨識App，識別出與利普斯特徵相似的潛在嫌疑人，警員隨後得到利普斯的Facebook、Instagram資料，推斷她就是疑犯，使利普斯遭拘捕。

該App公司總部位於紐約，會從網絡、Facebook、LinkedIn、Instagram等社交網站抓取數以10億張照片作數據。

利普斯居於田納西州，她稱自己根本未去過北達科他州法哥市，也不認識當地任何一個人，大呼無辜。在2025年7月被捕後，她面臨8項罪名，包括4項未經授權使用個人資料罪和4項盜竊財產罪。

利普斯發起眾籌（GoFundMe）

利普斯的親友最終找到證明利普斯清白的資料，即她2025年4月至5月在田納西州消費的各項單據，此終使到了2025年12月，法官駁回針對利普斯的控罪，利普斯才重獲自由，結束5個月的牢獄生涯。

如今利普斯計劃控告警方，涉事的App公司Clearview AI則回應指，該App平台僅提供線索，不會進行身份識別、得出結論或建議逮捕，使用平台時，需要由訓練有素的執法專業人員展開獨立核實。