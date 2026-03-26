梅拉尼婭「邀請」人形機械人訪白宮　倡擬人化AI投入教育︱有片

美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）3月25日與美國機械人公司Figure AI第3代人形機械人Figure 3一同現身白宮，出席科技教育峰會。梅拉尼婭藉此活動呼籲各國政府與科技巨頭合作，推動人工智慧在教學中的應用。



第一夫人和Figure 3機械人均身著白色調服裝，一同走進一場全球第一配偶的聚會。這個名叫Plato的機械人，在開場白說 ：「感謝第一夫人梅拉尼婭邀請我來白宮。」

在當天的「共同培育未來」峰會上，Figure 03以11種語言向各國第一配偶代表致意，稱榮幸參與「以科技與教育賦能兒童的歷史性運動」。梅拉尼婭則表示，該機器人是首位獲邀至白宮的美國製造人形機器賓客。她指，人工智慧的未來是『擬人化』的，它將以人類的形態出現，並指AI將從手機移轉至能提供實用功能的人形機器，此類「教師」可依學生學習速度與「情緒狀態」提供個人化教學。

2026年3月25日，美國第一夫人梅蘭妮亞在華盛頓白宮主持首屆「攜手共創未來」全球聯盟峰會第二天的圓桌會議。 （Reuters）

梅拉尼婭也警告科技潛在危險，法國第一夫人布麗吉特（Brigitte Macron）亦呼應此擔憂，並介紹法國限制兒童螢幕使用時間的措施。同日，特朗普總統任命了Meta公司執行長朱克伯格（Mark Zuckerberg）等人加入AI政策諮詢委員會，將AI領域視為與中國戰略競爭的關鍵。

梅拉尼婭指出，擁抱AI導向學習將增強美國的長期經濟優勢。當前，中國也正積極展示其尖端人形機器人，爭奪該新興領域的主導權。