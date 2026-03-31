伊朗戰爭｜特朗普欲奪哈爾克島　美國打能源算盤　藉動盪坐收油利

「老實說，我最想做的就是奪走伊朗的石油。」當地時間3月29日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在接受英國《金融時報》採訪時徹底攤牌了。目標很明確，就是伊朗的石油。



據《華盛頓郵報》28日報道，美國國防部已經在準備「數周地面行動」。此次採訪中特朗普透露，約3500名士兵已於27日抵達中東，另有2200名海軍陸戰隊員正在途中。

哈爾克島（Kharg Island），這個被特朗普反覆提及的小島，距離伊朗海岸25公里，總面積只有約20平方公里，稱得上是伊朗的「能源心臟」。（圖/來源：中國《新聞聯播》公眾號）

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「也許我們會佔領哈爾克島（Kharg Island），也許不會。我們有很多選擇，這也意味着我們必須在那裏駐紮一段時間……我認為他們幾乎沒有任何防禦，我們可以非常輕易地拿下它。」

哈爾克島，這個被特朗普反覆提及的小島，距離伊朗海岸25公里，總面積只有約20平方公里，稱得上是伊朗的「能源心臟」。

這座珊瑚礁島是伊朗最大的石油輸出港，它處理着伊朗約90%的原油出口。伊朗大部份海岸線水深不足，無法停靠大型油輪，而哈爾克島處於深水區，海底管道將島上設施與伊朗幾大油田連通，超級油輪可以在此直接裝貨。

美國白宮和國務院前伊朗制裁問題專家理查德・奈菲尤稱：「伊朗經濟沒有它就會崩潰。」半島電視台則將其形容為「征服者夢寐以求的戰利品」。

據BBC安全分析師Mikey Kay評估，控制該島將阻斷伊朗石油出口，從而斬斷伊朗伊斯蘭革命衛隊的關鍵資金來源，削弱其作戰能力，同時還能為打擊伊朗本土提供前沿據點。

但問題在於，這座島的命運不僅關乎伊朗。通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）運輸的石油約佔全球總供給的20%，而哈爾克島正是這條能源動脈上關鍵的一環。一旦這裏被佔領或癱瘓，全球油價將面臨一場「結構性地震」。

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中國社會科學院世界經濟與政治研究所助理研究員王雷在接受三里河採訪時表示，哈爾克島一旦被毀，沙特和阿聯酋的替代能力只能「部份對沖」，無法無縫填補。因為市場會立刻將風險從「伊朗減供」升級為「整個海灣外運體系不穩」。

在特朗普放話計劃攻佔哈爾克島後，30日，布倫特原油（Brent crude oil）期貨價格持續在115美元（約901港元）左右高位徘徊。對此王雷分析稱，一旦美軍真的攻打哈爾克島：「如果只是哈爾克島受損、霍爾木茲海峽未被全面掐斷，國際油價可能上探110至130美元（約862至1019港元）區間；如果衝突升級至霍爾木茲海峽持續高風險化，油價或上探130至150美元（約1019至1176港元）區間甚至更高。」

據國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，如果國際油價上漲10%並持續一年，將推動全球通脹率上升40個基點，並使經濟增長放緩0.1至0.2個百分點。王雷指出：「全球將面臨明顯的滯脹壓力，歐洲、日本和大多數亞洲進口經濟體首當其衝。」

更令人擔憂的是衝突常態化。王雷分析，若美軍登陸成功但未能完全控制局勢，將演變為長期游擊戰和導彈襲船戰。在這種中等烈度的常態化消耗戰下，油價不會長期停留在150美元以上的極端高位，但也很難回到衝突前的低點。油價或高位震盪、反覆脈衝，「每次襲船或導彈事件都會重新抬高風險溢價」。

這意味着，從企業到消費者，都要習慣一個「更貴」的能源世界。

更值得深究的是，美國石油出口正在「坐收漁利」。自2022年俄烏衝突爆發以來，歐洲一直在加速擺脱對俄羅斯能源的依賴。美國原油在歐洲的份額由此迅速攀升。根據美國能源訊息署的數據，2025年美國原油出口量約為400萬桶/日，鹿特丹港（Port of Rotterdam）每天吞吐約110萬桶美國原油，大部份原油由此被運往歐洲。

中東局勢的持續動盪正在為美國原油創造新的市場空間。2025年，美國對印度的原油出口增加約9萬桶/日，對日本的出口增加約8萬桶/日。亞洲買家正在分散採購來源以對沖霍爾木茲海峽的風險。

全球能源供應鏈越不穩定，美國作為「安全供應源」的溢價就越高；中東產油國越被動，美國在全球能源版圖中的話語權就越強。

特朗普說想奪取伊朗的石油。事實上，他想要的遠不止伊朗那每天百萬桶的原油，而是全球能源市場的定價權。

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