魯比奧據報下令美駐外使領館做好外宣：講好美國故事

據英國《衛報》3月30日消息，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）已指示位於全球各地的美國大使館和領事館，團結一致搞好對外宣傳，講好「美國故事」。魯比奧還明確，馬斯克（Elon Musk）旗下的X平台是一種有助於完成外宣工作的「創新」工具，讓外事人員可以清除X平台上的「反美資訊」。



報道稱，這份電報30日由魯比奧簽署，之後遞交至美國駐外使領館。

電報指示各使領館追求五個主要目標：反擊「敵對宣傳」、擴大資訊獲取管道、揭露「敵對行為」、提升支持美國利益的當地聲音，以及推廣所謂的「講述美國故事」（telling America's story）。

同時，使領館被要求招募當地大V、學者和社區領袖來傳播「反宣傳資訊」。此舉是為了讓美國資助的內容聽起來更像是當地自發產生的，而不是從外部強加的。

位於伊拉克巴格達的美國大使館。（Getty）

這些宣傳活動試圖把責任推給美國、在盟友之間製造分裂、推廣與美國利益相悖的世界觀，甚至破壞美國的經濟利益和政治自由，」電報聲稱，「它們利用數字平台、國家媒體和影響力行動，對美國國家安全構成直接威脅，並助長對美國利益的敵意。」

根據電報內容，美國使領館被要求與美國軍方的心理戰部隊（即更常見的軍事資訊支援行動部「MISO」）合作，來應對所謂「虛假資訊問題」。

電報指示使領館工作人員必須確保美國對外援助有明顯的品牌標識，優先使用「醒目、以國旗為先的品牌標識」，讓當地人清楚哪些援助或專案來自美國政府。使領館還被要求多把國際新聞和獨立分析翻譯成當地語言，尤其是在「反美宣傳盛行或資訊受限」的國家。

圖為2025年2月，美國紐約特朗普大廈（Trump Tower）一名門衛站在美國國旗下方。（Reuters）

據報道，美國在全球各地擁有超過700個「美國空間」，即美國政府資助的文化中心、圖書館和交流中心。根據電報，這些「美國空間」將被明確定位和宣傳為「言論自由區域」。

這份電報還特別點名認可馬斯克的X平台，稱其「社區筆記」（Community Notes）功能是一種「創新的」工具，可以在「不損害言論自由和私隱」的前提下，清除「反美宣傳行動」中的虛假資訊。

X平台「社區筆記」（Community Notes）功能例子（X網站）

馬斯克曾領導「政府效率部」（DOGE），在特朗普政府中擔任具有影響力的特別顧問角色。

報道提及，歐盟此前已根據「數碼服務法」對 X 平台處以1.2億歐元（約10.79億港元）的天價罰款，原因是其存在欺騙行為，並已對該平台的人工智慧（AI）工具和推薦演算法展開進一步調查。這是該法實施以來的首例此類罰款。

這張路透社於2025年1月23日拍攝的設計圖片中，可以看到美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的微型3D列印模型以及社交媒體X的標誌。（Reuters）

《衛報》稱，美國國務院公開將公共外交與軍方心理戰結合在一起並不常見。

這份電報發出之際，美以伊軍事衝突已持續月餘。美國指責伊朗營運著世界上最複雜、最活躍的所謂「國家級虛假資訊機器」。伊朗則指控美國「職業說謊者」重複「彌天大謊」，針對伊朗展開誤導宣傳活動。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

