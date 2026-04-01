英王查理斯三世4月底將訪美 特朗普：正值建國250周年 期待見面
撰文：官祿倡
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英國王室表示，英王查理斯三世（King Charles III）將在4月下旬對美國進行國事訪問，期間將會晤美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。特朗普在社交平台證實並強調會在白宮舉行盛大晚宴，稱非常期待與查理斯三世會面。
特朗普在帖文中進一步透露，英王查理斯三世與王后卡米拉（Camilla）將在4月27至30日訪美，而美國將會在28日在白宮舉行晚宴，他還強調今年是美國建國250周年，晚宴將因此更為特別。
英國廣播公司（BBC）引述消息人士指，由於查理斯三世今次出訪行程緊湊，預料不會與定居在加州的哈里王子（Prince Harry，Duke of Sussex）會面。而查理斯三世會在訪美行程結束後，到訪大西洋小島百慕達（Bermuda）。
今年是美國獨立250周年，早前有報道指查理斯三世在美國期間會遊覽紐約，還會在美國國會發表講話。英國王室指出，今次訪問將「慶祝兩國之間的歷史淵源和現代雙邊關係」。
特朗普在去年9月到訪英國並面見查理斯三世，外界近期就開始關注，在中東局勢持續惡化的情況下，查理斯三世會否回訪美國。
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