內塔尼亞胡誓言繼續「粉碎伊朗恐怖政權」

在美國總統特朗普（Donald Trump）說要在兩三周內結束伊朗戰爭之際，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）卻表明，以色列將繼續推進針對德黑蘭的軍事行動，「粉碎伊朗恐怖政權」。



法新社報導，內塔尼亞胡星期二（3月31日）在猶太逾越節前夕發表電視講話，他說：「這場戰役還沒有結束。我們將繼續粉碎這個恐怖政權。」

內塔尼亞胡說：「我們必須採取行動，我們已採取了行動。」他說：「我們堅定不移地履行我們的使命，並改變了中東的面貌。」

他強調，儘管戰爭還在繼續，以色列已經崛起為「地區強國」。

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）3月31日與歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）通電話時說，伊朗有「必要的意願」結束與美國和以色列的戰爭。（Reuters）

在內塔尼亞胡發表講話同日，特朗普告訴白宮記者，美國將在兩三周之內結束對伊朗的戰爭，「因為我們沒有理由繼續打下去」。

同一天，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）與歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）通電話時說，伊朗有「必要的意願」結束與美國和以色列的戰爭，並強調德黑蘭正在尋求不會再次爆發衝突的保證。

本文獲《聯合早報》授權轉載

