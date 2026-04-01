特朗普擬赴最高法院出席聆訊　力爭終止出生公民權　在任總統首例

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月31日表示，他很大機會親自前往最高法院，出席4月1日「出生公民權」（birthright citizenship）案的審訊。這將令特朗普成為首位在任期間親身出席國家最高法院口頭辯論的美國總統。



美國最高法院4月1日將首度聽取「出生公民權」案，9名大法官今夏將決定施行超過100年、在美國領土出生嬰兒即享有公民身分的憲法修正案是否仍然適用。這也是特朗普遏制移民舉措中備受爭議的一點。當日被問及是否出席法院時，特朗普表示：「我想會的。」

特朗普 2025 年 1 月上任首日便簽署行政命令，終止父母非美公民或綠卡持有者的在美出生子女自動獲公民身份，此舉被下級法院裁定違憲，違反第十四修正案及相關聯邦法律，案件源於受影響家庭的集體訴訟。

司法部認為，1868年通過的憲法第14修正案有其時空背景，旨在保障南北戰爭後解放的奴隸及其後代，並非讓所有在美出生者成為公民。

2026年1月20日，美國華盛頓，圖為美國最高法院大樓（US Supreme Court）。（Reuters）

最高法院9位大法官中保守派佔多數，但特朗普政府早前在關稅案跌了一跤，各方難以預料最終判決結果，周四的庭上辯論或可探出法官意向。聽取辯論後，大法官可能在6月至7月初作出裁定。此外，在法律與總統權限上，美國總統是否可動用行政命令挑戰憲法位階，最高法院也需說明。

這並非特朗普首次考慮出席最高法院聆訊。去年，特朗普曾表示他非常希望出席一場關於他是否以全面關稅超越聯邦法律的聆訊，但他最終決定不出席，稱這會造成干擾。