宗教顧問稱特朗普如耶穌遭背叛及誣陷　神學家斥褻瀆神明｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的宗教顧問、牧師凱恩（Paula White-Cain）在白宮復活節活動中將特朗普與耶穌相提並論，引發各界強烈憤怒。多位神學家、牧師、政治策略師周三（4月1日）相繼在社交媒體上公開譴責此舉「褻瀆神明」。



事源於白宮與福音派團體共同舉辦的一場非公開復活節活動。凱恩在演講期間將特朗普比作耶穌，將其面臨的法律爭議和刺殺企圖與耶穌所經歷的考驗相提並論，稱兩人都曾遭「背叛、逮捕和誣陷」，表示「這是我們的主和救世主展示過的熟悉模式」。

影片畫面：

她在演講時轉向站在身後的特朗普，稱「總統先生，沒有人像您一樣付出代價。差點害你喪命。」

天主教神學家拉霍（Rich Raho）在X平台發文直指「這是褻瀆神明」，並對在場的美國主教目睹一切卻無動於衷感到震驚。

耶穌會神父馬丁（James Martin）表示，公開祈禱中將政治領袖比作聖週（Holy Week）期間無罪的上帝之子不可接受。

據報道，此次本是白宮非公開活動，惟影片一度被發布在白宮YouTube頻道，直到當天稍晚才被設為私密。