伊朗襲沙特美軍基地　傳3億美元預警機被毀　沙特否認煽動戰爭

沙特阿拉伯的蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）上周遭伊朗襲擊，但沙特政府至今未公開證實，這反映了沙特在美以伊戰爭中進退兩難的局面。



3月27日的這次襲擊導致12名美軍受傷，至少兩架加油機受損。

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有消息人士向彭博社披露，美軍一架價值3億美元（約23.5億港元）的E-3空中預警機（AWACS）在這次襲擊中被摧毀。這也是這一型號飛機在戰事中已知的首例折損。

儘管美國有60多架預警機，可以補充損失，但一架的損毀代價仍然巨大。對此消息。美軍中央司令部沒有置評。

王子基地遇襲後數天，沙特政府依然保持沉默。作為美國的親密盟友以及伊朗的區域對手，沙特自戰爭爆發以來已遭受數百次伊朗導彈和無人機襲擊。雖然沙特攔截了大多數來犯的武器，但仍造成許多平民死亡，石油設施也遭到破壞。

沙特否認煽動特朗普繼續攻打伊朗

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上周聲稱，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）正與美方「並肩作戰」，但沙特領導層一直避免直接參與或公開支持這場戰爭。沙特政府更是表明，不會允許美國利用沙特領土或領空對伊朗發動攻擊。部分原因是沙特官員擔心，這麼做會招致伊朗更多報復。

《紐約時報》此前引述消息人士的話報道，指沙特王儲一直在煽動特朗普繼續對伊朗作戰，稱這是重塑中東格局的難得「歷史機遇」。不過，沙特官員否認王儲在試圖延長戰爭。

美方與沙特說法不一，引來沙特流亡海外的反對派人士指責沙特政府缺乏透明度，並指外國軍事基地正在危及沙特的國家安全。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】