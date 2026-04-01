伊朗革命衛隊：4.1將襲擊中東地區18間美企　包括蘋果微軟

伊朗國營傳媒報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，為報復美國針對伊朗的襲擊，自4月1日起把中東地區內的美國企業列為打擊目標，包括蘋果微軟等18間公司。美國白宮當日稍晚回應，稱美軍已做好應對準備，以挫敗來自伊朗的任何襲擊。



報道指，伊朗方面並列出18間企業，包括微軟、Google、蘋果、英特爾、IBM、Tesla、波音、英特爾（Intel）、惠普（HP）、思科（Cisco）、英偉達（Nvidia）、甲骨文（Oracle）、摩根大通（ J.P. Morgan）等，聲明指「從德黑蘭時間4月1日晚上8點開始，這些公司應預料到其各自部門將被摧毀。」

IRGC將相關美國公司描述為是與美國政府有關聯的間諜實體，強調這些公司的人工智能（AI）和網絡通訊技術協助美國與以色列，是美以在伊朗境內策劃恐怖行動及鎖定暗殺目標的主要工具。

白宮：美軍已做好準備應對伊朗襲擊

路透社引述消息白宮官員指，美國軍方已做好準備來遏制伊朗的任何襲擊，還強調這一點可從來自伊朗的導彈與無人機襲擊數量降低9成看出。