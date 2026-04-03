特朗普兩兒子支持公司擬向海灣國家售無人機　引「發戰爭財」爭議

美國總統特朗普（Donald Trump）的長子小特朗普（Donald Trump Jr）和次子埃里克（Eric Trump）支持的無人機製造商Powerus公司，正試圖向海灣國家出售無人機攔截器，或將從特朗普挑起的伊朗戰爭中獲利。



總部位於佛羅里達州的Powerus公司上月宣布協議，將特朗普兄弟招入麾下。公司聯合創始人透露，公司正在多個海灣國家進行無人機演示，展示其防禦性攔截器能抵禦伊朗的襲擊。

「這些國家面臨著巨大的壓力，不得不從總統的兒子們那裏購買商品，這樣總統就會按照他們的意願行事，」前白宮首席操守律師佩因特（Richard Painter）表示，並直言：「這將是歷史上第一個通過戰爭牟取暴利的總統家族。」

World Liberty Financial 聯合創始人包括特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.，左）和次子埃里克（Eric Trump，右）（Reuters）

Powerus公司否認利益衝突，稱旨在助力美國趕超中俄無人機製造，近期籌集6000萬美元（約4.7億港元），並計劃通過特朗普旗下公司進行「反向收購」獲取更多融資。

自特朗普第二任期以來，其長子和次子的商業版圖從酒店和高爾夫球場拓展到軍用領域，瞄準五角大樓的「無人機主導計劃」（Drone Dominance），該計劃將用11億美元建立美國武裝無人機製造基地，以填補特朗普政府禁止進口中國無人機後留下的空白。

目前，特朗普集團和特朗普兩位兒子未對該爭議進行回應。