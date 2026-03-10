傳獲特朗普兩名兒子支持　美無人機初創Powerus借殼上市

美國無人機初創公司Powerus將透過反向收購納斯達克上市的高爾夫球場營運商Aureus Greenway，進軍公開資本市場。據報此項交易獲得特朗普長子Donald Trump Jr.及次子Eric Trump力挺，旨在建立強大的美國本土供應鏈，滿足五角大廈日益增長的國防需求，並填補美方限制新款中國無人機進口的市場空白。



Aureus Greenway宣布與Powerus達成合併協議。合併完成後，公司將改名為Powerus Corporation，並專注於本土製造、自主系統創新及戰略國防合作，致力鞏固美國在全球無人機產業的領先地位。

韓國基金將斥5000萬美元入股

Powerus透過此次反向收購進入納斯達克，將獲得擴大生產規模及未來併購所需的資金。根據官方新聞稿指出，韓國氣候與治理改善基金已承諾在4月6日前，認購5,000萬美元等值的Powerus普通股。

無人機初創公司Powerus，將借殼在美股市場掛牌。（資料圖片）

是次交易的投資方包括特朗普家族旗下美國風投公司American Ventures、無人機零部件公司Unusual Machines，而Donald Trump Jr.為後者的股東兼諮詢委員會成員，Powerus目前是Unusual Machines客戶。

Powerus由美國陸軍特種作戰部隊退伍軍人Brett Velicovich創立，具備深厚的實戰與軍工背景。據華爾街日報報道，Powerus正在積極推進其每月生產超過1萬架無人機的目標。若順利達標，其產能不僅將遠超美國現有幾乎所有無人機製造商，甚至高於美國國防部歷史上的常規採購量。