浙江寧波旅遊｜餘姚四明山賞櫻花春色　順遊浙東第一古樹村茅鑊村

大家好啊，這裏是在家附近找了個踏春地的西歪~不知道有沒有人和我一樣，一到春天幸福指數蹭蹭蹭往上漲。



趁着天氣晴朗，前段時間我去了一趟寧波餘姚的四明山。

大家都知道四明山的秋色漂亮，但其實它的春天也毫不遜色。在四明山的懸巖村，早櫻在前陣子已悄悄炸開了第一朵「粉雲」，一般早櫻的時間只有10天左右。不過，要是錯過了早櫻，大家也不用着急。因為我覺得四明山的晚櫻才是真正的「壓軸大戲」，接下來大片大片的櫻花，簡直能把整個山頭都染成粉色的海洋，美得讓人挪不開眼。

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四明山挺適合自駕旅行的，一腳油門，就能承包整片山野的春天。而且最重要的是，杭州自駕出發也不遠，到餘姚四明山大概2.5h左右，還是很方便的。所以這一次呢，我提前先給大家去探探路，去觀測一下四明山的春色進度吧~

四明山春色最好看的時候，大概在3月底-4月上旬的樣子。春天嘛，大家可以着重挑幾個地方走一走。

照例，我給大家分享一下本次四明山一日遊自駕路線：四明湖-梁弄古鎮-大嵐鎮-雅莊村-上馬崗櫻花基地-茅鑊古村-懸巖村。



這條自駕路線的行程節奏，我走下來個人感覺還是蠻舒適的。

我是趕早櫻去的，所以此次自駕在懸巖村細逛了一會。後面以看晚櫻為主的話，懸巖村可去可不去，因為到懸巖村差不多要一個小時。

浙江寧波餘姚四明山景點推薦

1. 四明湖

四明湖比西湖還要大，它的面積是西湖的2倍。大家可以把車停在附近的車位後，再沿着湖岸線散散步。

這裏附近有一片高大錯落的紅杉林，雖然現在看着略顯蕭瑟，卻給人一種別樣的美。光是在湖邊沿湖自駕也很是愜意，車窗外湖光山色盡收眼底。

這裏沒有摩肩接踵的人群，你可以放慢車速，感受着片刻的寧靜和美好也十分不錯。如果有喜歡騎行的股東們，可以捎上一輛自行車！這裏設有一條專門的騎行道，而且這裏人也不多，騎着車迎着風還是蠻悠哉悠哉的。

2. 懸巖村

在四明山腹地，有座小村子叫懸巖村。每年的3月中旬左右，是櫻花開得最盛的時候，不過今年因為天氣影響，提前了幾天。

我走進村子，就看見到處是被櫻花樹擁簇着的房屋，偶爾能見到幾個坐在家門口嘮家常的村民，真的很有田園味。對了，懸巖村的櫻花是早櫻，花瓣偏白色，後面大家看晚櫻的話側重大嵐鎮那一塊就可以了。

在村子裏，不需要任何攻略，隨意鑽進一條小道，都能邂逅那隨處可見伸出院子的櫻花。站在櫻花樹下，隨便一拍都很十分出片。

這裏也有一些簡單的農家菜館，如果有用餐需求的也可以考慮一下這裏，不過人多的時候，出餐速度比較慢。

3. 大嵐鎮

四明山賞春地，我首推大嵐。等晚櫻綻放的時候，這裏絕對是盤山公路中最「出片」的一段。大嵐鎮不僅是中國櫻花專業基地，也是浙江第一大產茶鄉，擁有超2萬畝的茶園。

當然大嵐鎮的美，不僅僅侷限於春天。一年四季，它都相當拿得出手。春天，你可以去上馬崗邂逅萬畝晚櫻，那大片大片的粉色櫻花。夏天，山裏的綠意盎然，是避暑的好去處。秋天，柿林村的柿子高掛枝頭，金黃的果實與古樸的村落相映成趣。

4. 上馬崗

春天的上馬崗，是一年中最美的季節（我說的），每年花開時節來這徒步的人並不少。

道路兩邊櫻花競相開放，真的非常適合徒步，感興趣的朋友們，可以根據自己的時間安排計劃一下。如果你對徒步不感興趣，哪怕是自駕，車窗外的櫻花和野花，同樣能讓你感受到春天的浪漫。

時間充足的話，來之前建議大家還可以途經雅莊村停留一會兒。這裏有一棵20多歲的櫻花樹，樹冠如傘，看着非常壯觀，非常值得打個卡拍個照。

5. 茅鑊村

茅鑊村，是一個擁有400餘年歷史的村莊，因參天古樹群而享有「浙東第一古樹村」的美譽。村裏最有名的一棵古木是被叫做「萬木之冠」的金錢松，它已經500多歲了，見證了無數歲月的變遷，卻依然屹立不倒。而且它的樹圍和立木蓄積量均為全國之最，顏值也絕對是在四明山排得上號的！

四明山不僅有自然美景，還有人文藝術的滋養。

離茅鑊村不遠有一個杜岙美術館。它曾經是一個軍隊糧站，現在被改造成寧波人的「精神補給站」。館內平時會舉辦一些主題性藝術展覽和文化活動。

6. 梁弄鎮

梁弄，這座位於餘姚西南的古鎮，有着1428年的悠久歷史，是浙東抗日根據地的中心，被譽為「浙東小延安」。這裏不僅承載着厚重的紅色記憶，還曾是浙東唐詩之路的重要驛站。每年春秋，會有不少寧波的許多中小學生都會來到這裏參觀。

梁弄，這座位於餘姚西南的古鎮，有着1428年的悠久歷史，是浙東抗日根據地的中心，被譽為「浙東小延安」。（嬉遊旅行指南提供）

說到梁弄鎮，一定不要錯過這裏的特色糕點——梁弄大糕。作為餘姚「非物質文化遺產」之一，梁弄大糕有着近300年的歷史。

俞記梁弄大糕

走進梁弄鎮，毫不誇張地說，你走幾步就能看見一家。

我這次去的是當地比較有名氣的一家，他家分別有黑米、白米、南瓜、艾草四種口味。據老闆說黑米和白米是店裏人氣最好的，我要了盒雙拼，一共30元人民幣，買一盒帶在路上解解饞還是非常不錯的！

梁弄大糕，吃起來口感糯糯的但不怎麼粘牙，餡料也不會甜膩，真的很適合我這種不怎麼喜甜的人！

俞記梁弄大糕

地址：餘姚市四明路170號

營業時間：6:30-20:00



總而言之，四明山是一個非常適合自駕賞春的地方，大家找個好天氣去山裏過個周末吧~

關於出行

高鐵：其他較遠地區的可以選擇高鐵到餘姚站後，再另行租車。

ps：雖然盤山路整體路況還不錯，但一路上有不少的U型彎道，沿路也會遇到不少的騎行朋友，會車時注意小心慢行，安全第一哦~



關於住宿

如果要住一晚可以選擇四明湖開元名都度假酒店，這家酒店在梁弄鎮，地理位置也十分不錯就在四明湖畔。或者也可以考慮大嵐鎮的大樂之野·谷舍等也還不錯。

其它的就是山裏的一些農家樂，不過設施可能不會特別完善，大家按需選擇就好~



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