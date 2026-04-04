伊朗戰爭｜美情報：伊朗正藉地下導彈掩體與大量誘餌保留戰力

美媒4月3日引述美國情報報告指出，在地下導彈掩體（bunker，又稱地堡）與發射井遭美國、以色列轟炸後，伊朗會一直展開挖掘，並且能迅速在襲擊發生數小時後恢復其運作，發射武器反擊；美方認為伊朗正保留實力，將部份導彈發射裝置藏匿於掩體或地下，以利持續作戰，甚至使用假發射裝置作誘餌，令美軍難以判斷真實摧毀數量。



綜合《紐約時報》等外媒報道，儘管美國國防部宣稱已打擊伊朗境內1.1萬個目標，但美國情報機構對距離撤底摧毀伊朗導彈能力的關鍵目標有多近，仍持懷疑態度。

報道引述一位匿名西方官員表示，伊朗每日發射15至30枚彈道導彈及50至100架攻擊無人機。白宮發言人凱利（Anna Kelly）在一份聲明主張，伊朗的導彈與無人機襲擊次數已減少90%，美國和以色列對伊朗擁有壓倒空中優勢。

美國防部被指正尋找可運輸掩體的公司，以保護美軍部隊：

惟情報機構認為部份原因是伊朗將更多導彈發射裝置藏匿於掩體與洞穴中，以便保留實力，持續作戰。

報道指伊朗會在遭攻擊後，利用推土機挖出埋在地下的導彈發射器，並再次發射武器，且伊朗會部署大量假的發射裝置作誘餌，美國無法確定摧毀多少真的發射裝置。

報道稱，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）把「大幅削弱」伊朗導彈發射能力列為關鍵戰爭目標之一，但情報界對實際進展存有疑慮。