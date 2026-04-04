美國特種部隊據報進入伊朗營救失蹤機師　專家料派遣傘降部隊

據英國《每日電訊報》4月4日消息，美國特種部隊已於當地時間3日晚進入伊朗，營救一名美軍機師。當天，一架美國F-15戰鬥機在伊朗上空被擊落，至今仍有一名機師下落不明。



報道稱，戰機被擊中後，兩名機組人員彈射逃生。這隨即引發伊朗和美國之間爭奪美國機師的競賽。

《每日電訊報》並未提供進一步相關信息。

同日，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）國家安全分析師、海軍陸戰隊退伍軍人艾倫·麥克萊恩提到，美國軍方有一支訓練有素的特種部隊——空軍傘降救援隊，專門負責搜救行動。

「他們基本上就是專門幹這個的，」麥克萊恩談到傘降救援隊員（PJ）時稱。

伊朗2026年4月3日稱擊落美軍戰機後，當地官媒發布殘骸圖片（伊朗官媒）

麥克萊恩表示，PJ們「會搭配不同的航空裝備，應對不同的特殊情況」。他形容，他們是「一群非凡的特種作戰人員，專門進去營救機師，美軍機師自己也接受過大量訓練，學習如何在被俘的情況下生存、躲避和抵抗」。

他解釋說，失蹤的機組人員會攜帶急救裝備和「在受傷時進行自我救護的訓練」。

他還說，美軍機師們會配備通訊設備，「讓上級知道他們沒事，最好還能參與自己的救援行動」。

麥克萊恩指出，機組人員會有GPS追蹤器、信標和加密無線電，這些設備能讓他們避開敵方人員，同時向可能的救援人員發出信號。

當地時間4月3日，美軍兩架戰機先後在伊朗境內及霍爾木茲海峽附近墜毀。

報道稱，在美國F-15戰鬥機被擊中後，兩名機師彈射逃生。其中一人在一次由兩架美國軍用直升機和低空加油機參與的救援行動中獲救。有美軍官員稱，兩架直升機均遭到伊朗炮火襲擊，其中一架在返回伊拉克境內時拖著濃煙，但都安全著陸。

2026年4月3日，美媒報道指一架美軍F-15E戰機遭伊朗擊落，此外，一架美軍A-10「雷電II」攻擊機（A-10 Thunderbolt II）同日亦遭到伊朗襲擊，機師其後被迫彈射逃生。伊朗官方媒體發布的影片片段聲稱，一架美軍A-10攻擊機在伊朗南部上空被伊朗的地對空導彈命中，其後墜毀。（X@sentdefender）

在美軍機師成功彈射出艙並降落在伊朗境內的消息傳出後，伊朗西部地區科吉盧耶-博韋艾哈邁德省的地方電視臺在節目中發出「懸賞」：「請注意，尊敬的觀眾，如果你們抓獲敵方機師，並將其活著移交給執法或軍方力量，你們將會獲得一筆豐厚的賞金和獎勵。」

伊朗媒體報道稱，許多當地居民正在該省份的山區和平原進行搜索和巡邏。

在F-15E被擊落後之後，特朗普在Truth Social上簡單一句提問應否拿掉伊朗的石油，似乎是在暗示美軍要奪取哈爾克島。（Truth Social截圖）

美國總統特朗普拒絕透露如果失蹤機師受傷他會怎麽做。

他在接受英國《獨立報》采訪時表示：「我無法對此發表評論，因為，我們希望這種情況不會發生。」

據英國廣播公司（BBC）報道，查塔姆研究所美國和北美項目主任勞雷爾·拉普表示，營救失蹤的機組人員，是「一項至關重要的任務」。她表示，抓獲這名美國機師對伊朗來說將是「巨大的戰利品」，能為他們提供「非常強大的談判籌碼」。

拉普補充說，如果他們被俘虜，照片被公布，可能會加劇美國公眾對這場本已不得人心的戰爭的負面看法。「如果照片曝光，將徹底改變美國人的立場。」

目前，美國民眾已經飽受汽油價格上漲和13名軍人陣亡的痛苦。

拉普表示：「目前，美以此次軍事行動的目標……仍然不明朗，而且變得越來越復雜。」

BBC援引分析人士的話指出，如果失蹤機師被伊朗俘虜，將大大增加美國政府面臨的風險。這也表明，盡管伊朗實力有所削弱，但仍有能力在這場戰爭中給特朗普製造重大的軍事和政治麻煩。

文章獲《觀察者網》授權轉載

