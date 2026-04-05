日本西部地區遭強風吹襲　有香港出發航班由小松轉飛名古屋

日本西部地區4月4日遭強風吹襲，多地有建築物或公共設施受損。香港快運一架編號UO804由香港出發赴日本石川縣小松機場的客機，當日也因天氣惡劣嘗試降落不果而轉飛名古屋。



日本放送協會（NHK）4日報道，日本氣象廳表示，由於日本海的鋒面伴隨的低氣壓與日本東部的高氣壓之間形成了巨大氣壓差距，導致西部沿岸出現強風。

2026年4月4日，日本西部地區遭強風吹襲下，香港快運一架編號UO804由香港出發赴日本石川縣小松機場的客機，當日因天氣惡劣嘗試降落不果而轉飛名古屋。（香港快運網站）

鳥取縣於當日下午12時30分左右的最大瞬間風速達到每秒35.8米，富山縣於下午6時前則被觀測到每秒35.1米的最大瞬間風速，兩者皆是有記錄開始以來的4月最高風速。

據報道，鳥取縣的一個巴士站遭強風吹倒，擋住了行人路；另外，位於富山縣的一些建築物也遭到強風破壞，包括有屋頂被吹至掀翻。

日本氣象廳呼籲民眾警惕強風巨浪，並採取充分措施防範山泥傾瀉、低窪地區洪水來襲以及河川水位上升等自然災害。