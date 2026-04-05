伊朗戰爭｜特朗普：美軍F-15E另一機師獲救　形容史上最驚險救援

美軍一架F-15E戰機4月3日於伊朗上空遭擊落，其中兩名機師一人獲救後，卡塔爾半島電視台（Al-Jazeera）5日報道，另一名機師已經獲救，而救援工作仍在進行。



半島電視台5日引述一名美國官員指，美軍的搜救人員經過「激烈駁火」後，成功救出另一名失蹤F-15E機師，但他們仍要安全離開伊朗，撤退到安全地點。美媒Axios、霍士新聞（Fox News）其後亦報道同一消息。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後在自家社交平台Truth Social發文公布失蹤機師獲救一事，稱美軍出動了數十架戰機，攜帶世界上「最致命的武器」，將失蹤的飛行員救回。他指獲救機師受傷，但未來會完全康復，並形容美軍今次完成美國歷史上最驚險的搜救行動之一。

伊朗伊斯蘭教革命衛隊之後稱，在伊斯法罕（Isfahan）擊落一架搜索失蹤美軍機師的飛機。

有3名華府官員向Axios透露，涉事F-15E的機師及武裝系統官3日彈射逃生後，分別透過通訊系統求助，其中機師在數小時後獲救，而參與救援的黑鷹直升機一度曾伊朗攻擊，導致有機組人員受傷，但仍安全飛離現場。

伊朗傳媒上周五（3日）聲稱擊落一架美國戰機，並強調戰機型號是第五代戰機F－35，還進一步公布戰機殘骸。不過多間美媒查證後認為型號是F－15E，這消息稍晚也獲美國消息人士證實。

伊朗2026年4月3日稱擊落美軍戰機後，當地官媒發布殘骸圖片（伊朗官媒）

伊朗與美國在事發後投入人手搜尋F－15E戰機中的兩名機師，美軍率先尋獲一名機師，並送院救治。

伊朗則斥巨資「懸賞」希望能夠活捉F－15E上的美國機師，伊朗半官方的伊朗學生通訊社（ISNA）報道引述伊朗西南部科吉盧耶－博韋艾哈邁德省（Kohgiluyeh and Boyer－Ahmad Province）的省長指，任何交出美國機師的人，都將獲得100億伊朗土曼（約47萬港元）。