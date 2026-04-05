伊朗稱美國損失4架飛機　議長發殘骸圖　美媒：美軍炸毀2故障軍機

美國總統特朗普（Donald Trump）稱美軍成功營救失蹤的第2名美軍機師，形容是史上最驚險救援。伊朗方面指在美方營救行動期間，擊毀美方數架飛機，實地評估顯示有2架C-130運輸機和2架黑鷹直升機遭擊落，議長並發布飛機殘骸圖片。

至於美媒則指有2架運輸機是由美方炸毀，因拯救行動尾聲出現困難，兩架原本要運送隊員撤離的運輸機無法正常運作，指揮官最終調派新飛機撤離人員，並炸毀故障飛機，防其落入伊朗手中。



伊朗革命衛隊稱，在美軍營救機師的行動中，有數個「飛行物體」被擊毀。

伊朗武裝部隊聯合司令部發言人其後再公布，實地評估顯示美方有2架C-130運輸機和2架黑鷹直升機遭擊落。

美方目前未證實消息，伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）則在社交平台發布飛機的殘骸圖片，並嘲諷指「若果美國再取得三次這樣的『勝利』，它就徹底完了。」

伊朗傳媒發布影片：

↓ 伊朗傳媒發布圖片，指美方在救援行動中有飛行物遭擊落 ↓

《紐約時報》則引述匿名的美方軍官指，美軍戰機當時一方面持續轟炸伊朗士兵，阻止其靠近機師藏身地；另一方面，美軍出動數百「海豹六隊」士兵赴伊朗進行救援行動。

報道指，拯救行動尾聲出現重大困難，美國特種部隊成員雖成功救出該機師，但兩架原本要運送他們撤離、停泊在伊朗境內的運輸機卻無法正常運作。行動指揮官最終決定調派三架新飛機撤離所有美軍人員，並炸毀了故障的飛機，以免其落入伊朗手中。

據特朗普指，未有美軍人員在救援行動中受傷或死亡。

美軍營救行動致伊朗5死8傷

新華社5日引述伊朗媒體報道，在營救行動中，美國和以色列4日晚上空襲伊朗南部地區，造成5人死亡、8人受傷。