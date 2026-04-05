伊朗戰爭｜應美國政府要求 Planet Labs暫停發布戰事衛星圖像
撰文：王海
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【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息/】美國與以色列向伊朗發動的戰爭已進入第36日之際，衛星圖像公司 Planet Labs 4月4日（周六）表示，為遵守美國政府的要求，將無限期地停止發布伊朗和中東衝突地區的圖像。
據路透社報道，總部位於加州的Planet Labs在一封發給客戶的電郵中宣布上述決定，並表示美國政府已要求所有衛星圖像供應商無限期停止提供衝突地區的圖像。
據報道，Planet Labs3月對中東地區影像，實施14天延遲發布的政策。該公司表示，此舉旨在防止敵對勢力利用這些影像攻擊美國及其盟友。
Planet Labs表示，將停止提供自3月9日以來的影像，並預計該政策將持續直至衝突結束。
報道指，這場戰爭始於2月28日美國和以色列對伊朗發動襲擊，隨後德黑蘭向以色列和美國在海灣國家（包括沙特阿拉伯、科威特和巴林）的軍事基地發動反擊，衝突迅速蔓延至整個中東地區。
衛星技術的軍事用途包括目標識別、武器引導、導彈追蹤和通訊。一些航空專家表示，伊朗可能正在透過這些商業衛星影像，包括透過美國取得的影像。衛星圖像也有助於記者和學者研究難以到達的地區。
Planet Labs在發給客戶的郵件中表示，將轉而採用「受控影像分發」模式（managed distribution of images），以確保影像不會構成安全風險。根據新系統，Planet Labs將根據具體情況，僅在緊急、關鍵任務需求或出於公眾利益時才會發布圖像。
該公司表示：「目前情況特殊，我們正在盡一切努力平衡所有持份者的需求。」
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