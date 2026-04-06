伊朗戰爭｜特朗普疑延長最後通牒時間24小時

美國總統特朗普（Donald Trump ，又譯川普）4月5日在社交平台發帖，只顯示「周二晚8點（美國東部時間）！」被指是對伊朗最後通牒具體時間。 他同日接受《華爾街日報》採訪時表示，也要求伊朗在4月7日晚之前開放霍爾木茲海峽，否則將面臨關鍵基礎設施遭受攻擊的最後期限。



2026年4月1日，美國華盛頓特區，美國總統特朗普（Donald Trump）就伊朗戰爭發表全國講話。（Reuters）

特朗告訴《華爾街日報》：「如果他們（伊朗）在周二晚間之前不採取行動，他們的發電廠和橋樑都將不復存在。」

他隨後在社交媒體上發帖，沒有提及伊朗或其他任何細節，僅有「週二晚8點（美國東部時間）！」美國Axios網站、彭博社等主流媒體，均解讀為「特朗普將對伊朗的最後期限延長了24小時」。

圖為2026年4月5日，美國總統特朗普（Donald Trump ，又譯川普）發帖，被指是對伊朗最後通牒具體時間。（Truth Social@realDonaldTrump）

美國Axios網站也稱，特朗普在接受電話採訪時表示，美國正與伊朗進行深入談判，有望在4月7日限期前達成協議，達成協議的機會很大，否則「我將摧毀那裏的所有一切」。

在此之前，特朗普曾向霍士新聞（Fox News）稱，雙方很有可能4月6日達成協議，但如果不能迅速達成結束戰爭的協議，他正在考慮炸毀一切並接管石油。

3月26日，特朗普曾推遲伊朗達成協議的時限，宣布將對伊朗能源設施的摧毀行動推遲10天，期限延至美東時間4月6日晚上8時。