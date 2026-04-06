特朗普向伊朗「爆粗」　朝野批評「令人尷尬且幼稚」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周日（4月5日）對伊朗發表的充滿髒話的攻擊，引發了國會山內外的批評。



法媒報道，特朗普周日寫道：「打開該死的海峽，你們這些瘋子，否則你們就等着下地獄吧——等著瞧！」

他諷刺地說：「讚美真主」。此前一天，他在另一條威脅資訊中以「榮耀歸於上帝！」 結尾。

這招致了大量批評。 民主黨參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在社媒X上說：「美國，復活節快樂。 當你們前往教堂與親朋好友歡聚慶祝時，美國總統卻在社交媒體上像個瘋子一樣胡言亂語。」

「他威脅要犯下戰爭罪行，並疏遠盟友。 這就是他，但這並非我們。 我們的國家值得更好的。」

維珍尼亞州民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）指出，這並非特朗普首次使用如此激烈的言辭。

他在NBC的《會見媒體》節目中說：「把他們炸回石器時代，詛咒他們。」

「這一切都令人尷尬且幼稚，這些人試圖裝出一副趾高氣揚、強硬的樣子，而我們在這場戰爭中看到的，卻是本屆政府缺乏計劃，缺乏清晰的邏輯。」

格林（Marjorie Taylor Greene）在X上發帖稱：「他政府裹所有自稱基督徒的人都應該跪下來向上帝懺悔，停止崇拜總統，並阻止特朗普的瘋狂行徑。」（Reuters）

批評之聲不僅限於特朗普的民主黨對手。

曾是特朗普堅定支援者的格林（Marjorie Taylor Greene）反對美國的海外干預。 她在X上發帖稱：「他政府裹所有自稱基督徒的人都應該跪下來向上帝懺悔，停止崇拜總統，並阻止特朗普的瘋狂行徑。」

然而，也有人讚揚特朗普的激烈言辭。

保守派激進評論員盧默（Laura Loomer）在X上寫道：「這就是我投票支援的。 把聖戰分子炸回石器時代，讓他們永遠停留在那種思維模式裹。」

「特朗普說他要轟炸伊朗的基礎設施，然後他說『讚美真主』。 就在復活節這天。 真是令人震驚。 簡直令人震驚。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

