彭博：伊朗與各國商通行協議　霍爾木茲海峽上週通航量達戰後最高

美國、以色列與伊朗爆發衝突後，德黑蘭方面實際上封鎖了霍爾木茲海峽。彭博社4月4日引述其整合的數據稱， 隨着伊朗陸續與各國分別蹉商通行協議，海峽截至3日的一週平均通航量達開戰後最高的水平。



報道指，近期愈多來愈多船隻正穿越伊朗海域，其中包括一些與伊朗或中國並無明確關聯的船隻。自3日上午以來，共有13艘船隻通過霍爾木茲海峽，其中10艘從波斯灣駛出，3艘從公海駛入。

2026年3月11日，在美以與伊朗發生衝突之際，從阿聯酋拉斯海馬北部靠近阿曼穆桑達姆地區邊界的地點拍攝的波斯灣霍爾木茲海峽附近，貨船航行於海灣。(Reuters)

從波斯灣駛出的船隻中，包括5艘散裝貨船、1艘成品油輪以及4艘​​運載液化石油氣的船隻。除了印度的液化石油氣船外，上述船隻均與中國或伊朗的有關。另外，有三艘散裝貨船和一艘成品油輪於4日上午啟航準備駛出海峽。

駛入的船隻中，包括有兩艘液化石油氣運輸船和一艘燃料油輪，只有後者與伊朗有關。

2026年3月23日，圖為霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和一條3D打印的輸油管模型。（Reuters）

報道稱，一艘法國貨櫃船和一艘日本所有的油輪近期通過了霍爾木茲海峽，似乎是開戰導後首次出現此類通行。目前尚不清楚這些通行是外交斡旋的結果，還是航運公司及其中間商與伊朗談判的結果。