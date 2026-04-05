彭博：伊朗與各國商通行協議 霍爾木茲海峽上週通航量達戰後最高
撰文：劉耀洋
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美國、以色列與伊朗爆發衝突後，德黑蘭方面實際上封鎖了霍爾木茲海峽。彭博社4月4日引述其整合的數據稱， 隨着伊朗陸續與各國分別蹉商通行協議，海峽截至3日的一週平均通航量達開戰後最高的水平。
報道指，近期愈多來愈多船隻正穿越伊朗海域，其中包括一些與伊朗或中國並無明確關聯的船隻。自3日上午以來，共有13艘船隻通過霍爾木茲海峽，其中10艘從波斯灣駛出，3艘從公海駛入。
從波斯灣駛出的船隻中，包括5艘散裝貨船、1艘成品油輪以及4艘運載液化石油氣的船隻。除了印度的液化石油氣船外，上述船隻均與中國或伊朗的有關。另外，有三艘散裝貨船和一艘成品油輪於4日上午啟航準備駛出海峽。
駛入的船隻中，包括有兩艘液化石油氣運輸船和一艘燃料油輪，只有後者與伊朗有關。
報道稱，一艘法國貨櫃船和一艘日本所有的油輪近期通過了霍爾木茲海峽，似乎是開戰導後首次出現此類通行。目前尚不清楚這些通行是外交斡旋的結果，還是航運公司及其中間商與伊朗談判的結果。
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