紐約時報寫錯NATO為「北美公約組織」　特朗普嘲：有趣的錯誤

美國著名媒體《紐約時報》近日在紙本國際版頭版出現罕見重大錯誤，竟將「北大西洋公約組織」（North Atlantic Treaty Organization，NATO）誤寫為「北美公約組織」（North America Treaty Organization），引發輿論譁然。美國總統特朗普（Donald Trump）4月4日在社交媒體發文稱：「真是個有趣的錯誤！紐約時報的招聘和教育標準已經大幅下降。請恢復『所有值得刊登的新聞』，讓美國再次偉大！」



特朗普周六稱：「紐約時報信譽掃地，不斷散佈假新聞攻擊你們最愛的總統——我，導致其發行量暴跌。他們竟然還把我們嚴重削弱且極其不可靠的『夥伴』北約，稱為北美條約組織。」

紐時的該篇報導發表於上週五，文章分析了如果美國退出北約所帶來的影響。消息曝光後，隨即在社交平台X被大量轉發並引發大量嘲諷。率先發文指出該錯誤的美國政治媒體《Politico》說：「紐時知道北約是什麼嗎？」

美國總統特朗普（Donald Trump）4月4日指，事件令紐約時報信譽掃地。（Reuters）

對於這一錯誤，不少媒體業內人士紛紛表達錯愕。紐時其後透過公關帳號發出聲明坦承疏失，並指「我們將在明天的印刷版刊登更正說明。」