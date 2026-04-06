美媒：美伊已收到巴國停火協議框架　若雙方同意最快4月6日生效

路透社引述美媒Axios的報道指，有消息人士透露伊朗和美國已收到一份旨在結束敵對行動的計劃，該計劃可能在4月6日生效並重新開放霍爾木茲海峽。



報道指，這是巴基斯坦制定的一份結束敵對行動的框架，並在周日晚與伊朗和美國交換了該框架。該框架概述了兩階段實施的方案：首先立即停火，然後達成全面協議。

該消息人士表示：「所有要素都需要在周一達成一致。」他還補充說，初步共識將以諒解備忘錄的形式呈現，並透過巴基斯坦以電子方式最終敲定，巴基斯坦是此次談判中唯一的溝通管道。

消息人士還透露，最終美伊停火協定提案內容包括，伊朗放棄核武器，換取制裁解除和凍結資產解凍。 結束中東敵對狀態的計劃需在週一前達成一致。 如果達成一致，該計劃將促成立即停火、重新開放霍爾木茲海峽，並在15至20天內達成最終協定。

如果美伊同意方案，霍爾木茲海峽短時間內有望重新開放。(Reuters)

周日，巴基斯坦陸軍參謀長分別與美國副總統萬斯 （JD Vance）、特使威特科夫（Steve Witkoff）以及伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）通電話。

Axios 週日率先報道稱，美國、伊朗和地區調解人正在討論一項可能為期 45 天的停火協議，作為一項分兩階段實施的協議的一部分，該協議有望最終永久結束戰爭。