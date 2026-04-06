特朗普兩個反常舉動　將預示伊朗戰爭的走向？

最近幾天，全世界都觀察到，特朗普（Donald Trump）有兩個很反常的舉動。第一個很反常，特朗普的沉默。倒不是不發推文了，推特之王不發文，估計比不讓他當美國總統更難受。



但特朗普4月1日發表白宮演講後，再沒出現在公開場合，也不再頻繁回答記者的問題。 而且，我們中國人清明假期，正好也是美國復活節假期，每逢假期和週末，特朗普幾乎雷打不動，都要去佛羅里達的海湖莊園打高爾夫球的。這個週末，特朗普也難得地沒去打高爾夫。反常舉動背後，其實很簡單，特朗普高度緊張，緊盯着營救美軍F-15E戰機飛行員的進展。



有時候，表面的平靜，比雷霆萬鈞更可怕，因為那往往是風暴前的窒息。

美國的F-15E戰機，居然在伊朗境內被擊落了，一名飛行員救回，另一名失蹤。 如果失蹤飛行員被伊朗抓獲，毫無疑問，這將是伊朗可以宣揚的重大勝利，對特朗普政府將帶來災難性影響。

美軍全力以赴，哪怕「黑鷹」直升機幾乎被擊落，依舊派出大批戰機組成的編隊、以及大量美軍特種兵，深入伊朗西部山區，展開營救活動。

2026年4月5日，社交媒體影片中出現該畫面，專家分析其為MC‑130J或HC‑130J戰機。此前，美方F-15E戰機被擊落，美軍正開展救援行動，MC‑130J戰機作為負責接應卻臨時出現故障，為了不落入敵手，美軍將其炸毀。（Reuters）

從最後結果看，我們也必須承認，美軍特種營救戰術，確實還是很可圈可點。

雖然在伊朗境內，雖然伊朗動員了大批民兵搜山，但美軍還是在山區褶皺中，找到受傷的飛行員，並迅速帶離險境。

看了一下時間，日期：4月5日午後，對應的，已經是美國當天深夜的後半夜，興奮的特朗普發推文，宣佈：在我的親自指揮下，「美國歷史上最大膽的搜救行動之一」成功，美國飛行員被救回。

誰是贏家？

反正，在特朗普眼裹，肯定是他贏了，你看飛行員都救回來了，我們沒有丟下一個，驚天地泣鬼神啊。

他也不再沉默，宣佈週一要親自舉行記者會。

對伊朗來說，煮熟的鴨子飛了，確實很遺憾。 當然，伊朗的說法是，美國為營救飛行員，搭進去更大的損失：伊朗摧毀了兩架美國C-130運輸機，以及多架「黑鷹」直升機，還擊斃了多名美國人。

儘管美國聲稱，沒有美國人遇難，兩架運輸機，也是看情況不對，美國人自己炸的。 但一架C-130運輸機，就要1億美元左右。

2025年12月2日，伊朗德黑蘭，伊朗議會議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在議會大樓發表講話。（Getty）

伊朗議會議長卡利巴夫貼了一張美國戰機殘骸照片，然後幽幽說了一句：如果美國再取得三次這樣的勝利，它將徹底毀了。

第二個很反常，特朗普飆髒話。可以想見，這樣興奮的事件，白宮裹的特朗普，很可能一夜未眠。第二天一起床，更來勁了。他發推文：「週二（4月7日）將是伊朗的發電廠日和橋樑日，三者將合而為一。 絕對前所未有!! 趕緊打開操XX的海峽，你們這些瘋雜種，否則你們就活在地獄里——走着瞧......」

不少大寫字母，很多感嘆號，這都很特朗普。但還有很不同的一點，直接出現了髒話。是昨天的興奮還沒過勁？ 還是氣伊朗又讓美國丟了多架戰機？反正，一大清早，美國總統飆髒話，你可以想見特朗普的起床氣。

美國上下都很震驚。

1，怎麼又開始最後通牒了;

2，襲擊民用基礎設施那可是戰爭罪啊！

我看到，參議院民主黨領袖舒默就痛批，4月5日這一天還是美國復活節，「當你們前往教堂與親朋好友歡慶時，美國總統卻在社交媒體上像個瘋子一樣咆哮」。

民主黨參議員墨菲也認為，總統的態度「完全是瘋狂的」，「如果我身處特朗普政府，我會在復活節期間打電話給憲法律師，諮詢憲法第25修正案。」

什麼意思？因為第25修正案規定，如果總統無法履行職責（例如生病），權力必須移交。 既然特朗普都瘋了，那得趕緊移交總統權力啊。

參議院民主黨領袖舒默就痛批，4月5日這一天還是美國復活節，「當你們前往教堂與親朋好友歡慶時，美國總統卻在社交媒體上像個瘋子一樣咆哮」。 （Reuters）

曾是特朗普支援者的共和黨極右翼的格林女士，也批評說：「復活節的早晨，特朗普總統發佈了這樣的資訊。 他政府中所有自稱基督徒的人都應該跪下來，向上帝祈求寬恕，停止崇拜總統，並站出來反對特朗普的瘋狂行徑。」

伊朗怎麼反應？伊朗的回覆：如果美國攻擊伊朗的基礎設施，伊朗一定對等反擊。伊朗此前已明確警告，如果伊朗基礎設施遭到攻擊，那周邊國家的電廠、海水淡化廠以及能源基礎設施，都將成為打擊目標。

伊朗的策略，很簡單：伊朗活不了，那周邊國家都活不好。剛看了一下，伊朗議會議長卡利巴夫發出最新警告：

1/ 你（特朗普）魯莽的舉動正在把美國拖入每個家庭的地獄，而我們整個地區也將陷入戰火，因為你堅持要聽從內塔尼亞胡的命令。 毫無疑問：你不會從戰爭罪行中獲得任何好處。

2/ 唯一真正的解決辦法，是尊重伊朗人民的權利，結束這場危險的遊戲。

接下來，事情會怎樣演變？反常動作背後，往往更暗藏玄機。

在發出新的最後通牒的時候，特朗普也宣稱，美國和伊朗在談判，很可能在4月7日前達成協定。

我看到，有人分析了他的最後通牒，感覺時間又延長了一些。

要知道，他最初的48小時最後通牒，導致全球股市暴跌，特朗普隨即表態，延長5天，後來又延長10天。

4月4日，他又提出48小時最後通牒，如果仔細算的話，截止時間是美國當地時間的週一，即4月6日上午10：05。

但可能怕外界理解錯誤，特朗普剛剛又發了一條推文，就一句話，「星期二（4月7日），東部時間晚上 8：00！ 」

什麼意思？這已是特朗普的第四次推遲了，又推遲了30多個小時。 到時候，真如他所說，將把伊朗炸回到石器時代？ 還是又找到一個由頭，繼續TACO？ 全世界都在觀望，這個假期估計都沒怎麼過好。

伊朗戰爭：2026年4月4日，位於伊拉克的外國油企儲存設施遭襲擊（Reuters）

最壞的結果吧。如果特朗普真不顧一切開始狂轟濫炸，那伊朗將毫不猶豫地攻擊周邊國家基礎設施。

那意味着伊朗9000多萬人口陷入絕境，屆時將是一場遠超敘利亞伊拉克的難民危機; 中東地區極度缺水，海水淡化廠的毀滅，將使周邊國家陷入一場空前的水危機; 胡塞武裝很可能再封鎖曼德海峽，兩條海峽同時被封，勢必是一場前所未有的能源危機，油價還要漲; 春耕在即，大批化肥無法運出波斯灣，接下來又會是一場全球性的糧食危機......

除了俄羅斯等極少數國家外，幾乎沒有國家可以倖免，包括我們中國在內，只是日本韓國等國更加脆弱，華爾街將發生金融海嘯，國際股市都將出現崩盤......

就問特朗普：你到底敢不敢？讓人啼笑皆非的是，《華爾街日報》記者問特朗普：你是否擔心伊朗的民用基礎設施遭到襲擊後，伊朗人民可能會遭受苦難，特朗普斷然回答：不，他們想讓我們這麼做。

時間是最公正的裁判，它會揭曉所有謎底。

美國東部時間4月7日晚上8：00，就是日期：4月8日早上8：00。 我們到時一覺醒來，世界會發生什麼？

本文獲公眾號「兔主席」授權轉載，作者為中共元老任仲夷之孫任意（網名「兔主席」）。

