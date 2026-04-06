中東戰事持續　英國傳統炸魚薯條店受衝擊影響深

美國和以色列對伊朗的軍事打擊已超過一個月，中東戰事持續的外溢效應正逐步浮現。綜合外媒報道，受到能源市場價格震盪、化肥價格飆升等因素產生的「連鎖反應」，英國著名的炸魚薯條店正備受壓力。原本在復活節假期，許多英國人會吃魚，但英國炸魚薯條行業協會「全國炸魚薯條聯合會」主席Andrew Crook坦言，今年經營炸魚薯條店或面臨壓力。他說，壓力來自多方面，首先是魚價非常高，且能源價格和人工成本同樣上漲。



在戰事爆發前，英國漁民Peter Bruce每年花費約5000英鎊（約5.19萬港元）的柴油費，在北海拖網捕撈黑線鱈和鱈魚等炸魚薯條的主要原料。他說：「如今，我們對上一次出海就花了大約1萬英鎊，」他補充，儘管船員已經降低了船速以節省燃料。他估計一年下來的額外成本，可能超過10萬英鎊（約104萬港元）。

炸魚薯條被視為「英國國菜」，但製作這道英國傳統美食使用的葵花籽油、鱈魚、薯仔和麵粉均需進口。Bruce指，暫時仍未清楚能源價格上漲會否立即影響魚價，但他擔心魚價上漲可能會導致「消費者不再購買那麼多魚並且不再頻繁到餐館用膳」。

根據公共機構Seafish的數據顯示，2024年英國有約10500家炸魚薯條店，與十年前大致相若。

有店舖改以廉價的魚種，避免加價影響消費者的消費意欲。（Getty）

Crook又指，中東戰爭的另一個令人擔憂的問題是化肥價格飆升，因這對薯仔和油籽生產造成影響。全球約30%的化肥都要經過霍爾木茲海峽，而該海峽現在幾乎完全關閉。而在此前，為了保護物種而實施的更嚴格的捕魚規定，以及烏克蘭戰爭——此前俄羅斯供應了該國30%至40%的魚類——已經削弱了英國的漁業，迫使其提高價格。

Crook的店以每份11.45英鎊（約119港元）的價格出售炸魚薯條。他表示，商家正在尋找避免漲價的方法，如選用北美綠鱈和南非無須鱈等價格較低的魚類，以及減少份量。他說：「我們確實在努力減輕消費者的負擔。」