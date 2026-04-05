伊朗戰爭｜美軍30年前營救行動：機師躲追捕6天　吃樹葉吃蟻充飢

美軍一架F-15E戰機遭伊朗革命衛隊擊落後，2名機師彈射逃生降落在伊朗境內，伊朗與美方分別尋人，美國總統特朗普（Donald Trump）4月5日終宣布美方成功救走第2名機師，意味2人均獲救出。

特朗普形容是「史上最驚險救援」。據外媒指，美國機師奧格雷迪（Scott O'Grady）1995年在戰機於波斯尼亞遭擊落後，躲避追捕長達6天才獲救，他事後曾講述經歷，包括如何與口渴、飢餓鬥爭，曾吃樹葉甚至吃螞蟻等。



英國廣播公司（BBC）指，在近數十年來，營救遭擊落美國飛機機師的任務較為罕見。其中在1999年3月，一架F-117隱形戰機在塞爾維亞上空被擊落，數小時後，機師成功透過緊急信標裝置向救援人員發出訊號，隨後直升機趕到，把他救起。

躲追捕6天 成荷里活電影原型

在美國更廣為人知的一次營救機師事件，為逾30年前的1995年6月在波斯尼亞發生，美國機師奧格雷迪（Scott O'Grady）駕駛F-16戰機時遭一枚SA-6導彈擊落，降落在敵軍境內，他最終在山林躲避追捕6天後，才獲空軍和海軍陸戰隊聯合救出。他的經歷也成為2001年荷里活電影《天擊戰線》（Behind Enemy Lines）的原型。

美軍機師奧格雷迪（Scott O'Grady，左）1995年返國後前往白宮，獲時任總統克林頓接待（Getty）

奧格雷迪後來受訪講述經歷，也曾出版書籍，據他所指，導彈擊中戰機，距離他座位後方僅約3米，他彈射逃生。他花費逾25分鐘才降落到一條公路南側的空地上，在跳降傘下降過程中，他看到當地準軍事部隊正在追擊，幸運未有人向他開火，但他也身體受傷，爆炸使他的臉部和頸部燒傷。

隨著追兵逼近，奧格雷迪扯開降傘，抓起求生裝備便衝進樹林躲避，他形容曾有人走過時，距離他不足2米。

吃樹葉吃蟻充飢

奧格雷迪指在首兩天中，有一架直升機低飛，讓他甚至能看清楚機上人員的臉。他只能在夜間偶爾嘗試用無線電呼叫救援，期間他要與潮濕環境、口渴和飢餓鬥爭，他飲用緊急裝備背包內的水，直到第4天用完，令他要找水源、被迫飲雨水，另外他又要吃植物如樹葉、草，甚至試過挖土找螞蟻來吃。

1995年，奧格雷迪獲救後成為時代周刊封面人物（雜誌封面）

直至第6天，他終成功用「Basher Five-Two」的呼叫訊號聯繫上軍方隊友，軍方出動4架海軍陸戰隊直升機闖入敵佔區救人，再派大約40架軍機在附近警戒，最終軍方成功尋人，在海軍陸戰隊員掩護下，奧格雷迪登上直升機，他形容自己當時瑟瑟發抖，飢腸轆轆，嚴重脫水。

直升機離開戰區時，遭到來自地面的攻擊，他指當時更有一顆子彈擊中距離他不遠的一名海軍陸戰隊員的水壺，幸子彈彈開了。

他2015年受訪時稱「我總是活在未來…… 我明白到，明天並不一定會到來。」