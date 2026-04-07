特朗普威脅炸伊朗民用設施　美軍官陷「抗令」或「犯戰爭罪」兩難

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日加大對伊朗施壓，要求其在周二（4月7日）晚間之前重新開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），否則將大規模轟炸伊朗發電廠與橋樑等民用基礎設施。《衛報》引述法律專家指出，此類攻擊若付諸實行，將構成戰爭罪，令美軍指揮官陷入「違抗命令」或「協助犯下戰爭罪行」兩難境地。



《衛報》報道，特朗普在其Truth Social平台對伊朗揚言「打開海峽，否則你們下地獄」，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）亦下令「毫不留情，毫不憐憫」。美國前軍法署長官員多諾萬（Margaret Donovan）與范蘭丁漢姆（Rachel VanLandingham）周一（6日）撰文指，特朗普言論違反軍事法律規定，屬「明顯非法」，或使作戰人員走上一條不歸路。

麻省大學阿默斯特分校（University of Massachusetts Amhers）政治學教授卡彭特（Charli Carpenter）指出，歷史上有過士兵挺身而出制止戰爭罪行的案例，然而法律對入伍士兵的要求是，他們只能違抗「明顯非法」的命令。惟士兵判斷力有限，若其判斷錯誤，或因不服從命令被送上軍事法庭。

圖為2026年4月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）與軍方共同舉行記者會。 身旁為美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）、美國參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）。（Reuters）

撥打「士兵權利熱線」人數急升

自2025年上任以來，赫格塞思解僱了五角大樓高級法律顧問，並解散了拜登政府設立的平民傷害緩解和應對部門，這使得指揮鏈中的官員更難獲得法律諮詢。

普通士兵最後的選擇是撥打「士兵權利熱線」（GI rights hotline），據報道，在特朗普政府執政期間，撥打熱線的人數急劇上升。

2025年11月，國會民主黨議員曾發布影片告訴美國軍人，「你們可以拒絕非法命令」。特朗普在Truth Social斥其犯有「煽動叛亂罪，可判處死刑」。

圖為2026年2月28日，美國海軍士兵航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）的飛行甲板上搬運彈藥，支援針對伊朗的「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）。（U.S. Navy/Handout via REUTERS）

特朗普或使用核武？

特朗普周一加大威脅，稱：「整個國家可以在一夜之間被摧毀，而那一夜可能就是明天晚上（霍爾木茲海峽開放期限）。」

《衛報》指，特朗普的威脅愈演愈烈，加上他越來越迫切地想要找到擺脫衝突的辦法，加劇了人們對一位情緒不穩定的總統可能會試圖使用核武器的擔憂。

核武專家劉易斯（Jeffrey Lewis）表示，對指揮鏈會否有人阻止特朗普動用核武「一點信心也沒有」。