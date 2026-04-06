伊朗戰爭正在打破美國兩黨對立？

特朗普（Donald Trump）最新由周一晚改到周二（美國東岸時間4月7日晚上8時）的「最後通牒」限期不日將至。特朗普一邊威脅伊朗若不開通霍爾木茲海峽，將會轟炸發電廠和大橋等民用基建，另一邊則宣稱有可能和伊朗在周一達成協議。

矛盾態度依舊，全世界只能在不確定性中等待倒數完結。

這場伊朗戰爭，照目前形勢來看，已經很難在短期內以美國、以色列明確大勝（即推翻神權政府、複製「委內瑞拉模式」或保證伊朗「永遠」不能發展核武之類）的方式作結，美國若非陷入戰爭泥沼，還是黯然撤退，甚至有可能要面對實際承認伊朗對霍爾木茲海峽控制權的敗局。

除非特朗普出奇地扭轉戰局、突然大勝而歸，這場伊朗戰爭的持續及其戰後發展，正將為美國政治帶來翻天覆地的巨變。

圖為2026年4月5日，伊朗德黑蘭一份報章的頭版，刊登了美國總統特朗普（Donald Trump ）的照片。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

自奧巴馬（Barack Obama）上台之後，茶黨崛起以至特朗普2016年首次當選，美國兩黨分裂進入白熱化階段。製造共同外敵（中國）、面對非人類敵人（新冠）的挑戰，都不能讓美國團結起來。

但一個極其罕有幾乎能團結美國大多數民意的議題就是阿富汗和伊拉克的中東戰爭。根據2019年的皮尤研究中心（Pew Research Center）民調，62％美國成人認為伊拉克戰爭值得打，持相反意見的只有32％，而對於9-11恐襲時確實匿藏阿爾蓋達的阿富汗，此數則為59％對36％。

在此等民意之下，拜登（Joe Biden）上台之後也照樣執行了特朗普第一任期遺留下來從阿富汗撤軍的政策。根據2022年（即撤軍一年之後）的民調，儘管近七成美國人認為美國並沒有在阿富汗達成目標，但近五成半人也支持撤軍決定。

根據2019年的皮尤研究中心（Pew Research Center）民調，62％美國成人認為伊拉克戰爭值得打，持相反意見的只有32％，而對於9-11恐襲時確實匿藏阿爾蓋達的阿富汗，此數則為59％對36％。（Pew）

特朗普自己在2016年和2024年的兩次成功競選，也是以反戰候選人自居。2024年，他更公開指責其對手賀錦麗（Kamala Harris）會在伊朗問題上引起第三次世界大戰，聲稱賀錦麗將會「入侵中東，殺死數以百萬計的穆斯林」，並向選民承諾他會「把和平帶回來」。

由於不再軍事插手中東幾乎是美國兩黨民眾的共識，特朗普的勝利大體上並不是來自其中東政策或和平主張，而是經濟問題。不過，拜登2003年確實支持過小布殊（George W. Bush）入侵伊拉克，而2024年競選期間還在持續的加沙戰爭也讓反戰民眾對拜登及民主黨當局離心離德，特朗普憑其「凡事往錢看」的生意人形象，以至一以貫之的「美國優先」口號，當然擁有更具說服力的「和平總統」形象。

然而，經過去年力爭諾貝爾和平獎而不得之後，明顯是全心為自己歷史留名的特朗普就突然由和平總統變成了戰爭總統。從去年6月單次性轟炸伊朗核設施，到今年1月擄走馬杜羅（Nicolás Maduro），特朗普都體會到軍事手段的有效性－－既然不能以和平總統留名清史，不如以戰爭手段改變世界。

2024年，特朗普公開指責其對手賀錦麗（Kamala Harris）會引起第三次世界大戰，聲稱賀錦麗將會「入侵中東，殺死數以百萬計的穆斯林」。（X截圖）

從拉丁美洲反毒品，到主要是用來迎合少數美國國內觀眾的保護尼日利亞基督徒、再到領土擴張的吞併格陵蘭，特朗普都用上了美軍武力或武力威脅。

以美軍打擊疑似毒販、不會遭到報復的單次性空襲、Truth Social上面的口頭軍事威脅，全都不用美國人付出任何成本，他們就算不支持甚至反對，當然也只會淡然處之。

但伊朗戰爭卻不一樣。根據特朗普母校賓夕法尼亞大學沃爾頓商學院的估算，戰爭首32日直接花費高達270至280億美元。美國軍備也嚴重消耗。未來有可能用於西太平洋地區對付中國的戰斧巡航導彈的總庫存量就可能已經消耗掉高達三分之一。多種全球只有幾套或十幾套的先進雷達和空中預警機也在伊朗無人機混合導彈的攻擊下被摧毀。日前一架F-15E戰鬥機在伊朗被擊落，更讓美軍不能對伊朗空防掉以輕心，迫使他們更多使用高昂的遙距精準導彈，而非低廉但需飛近或低飛打擊的炸彈。

美國平均汽油價格四年來首次突破4美元一加侖。（AAA網站截圖）

同一時間，美國民眾則要面對四年來首次突破4美元一加侖、還在持續上升的汽油價格，以至能源價格上升引發高通脹重臨甚至是滯脹的經濟負擔。

根據最近的路透社／益索普民調，66％美國人支持美國即使不能達成戰爭目標也應該儘快停火，而支持美國致力達成戰爭目標的只得27％。此數在共和黨人中也呈現出40％對57％之比。

而根據YouGov民調，在2024年投票支持特朗普的選民當中，只得66％人支持美國發動伊朗戰爭。

（YouGov, Gemini）

本來2026年的美國政治主線，是特朗普如何在物價問題上奪回民意，力爭在11月的中期選舉中阻止民主黨奪取國會眾議院控制權。如今，2026年已過了四分之一，特朗普不只沒有處理到物價問題，還反其道而行，開打伊朗戰爭推高物價。

很明顯，特朗普雖然不想看到民主黨在中期選舉大勝，但畢竟在選票上的不是他，而是其他共和黨政客－－以總統權力創造歷史、讓自己能夠成為百年之後人們還叫得出名字的偉大總統，對於特朗普而言，遠比共和黨選情，甚至是他的個人支持度重要。

伊朗戰爭爆發之後，美國政治正在出現接二連三的「怪現象」，原本被排擠在左翼自由派媒體之外的保守右翼和MAGA派意見領袖，開始在左翼平台上「隆重登場」。

例如最能代表左翼進步派民意的Vox，竟然在其一個王牌時事節目中先後請來美國保守派超級鷹派人物、特朗普第一任期的國家安全顧問博爾頓（John Bolton），以至曾經宣傳2020年選舉舞弊陰謀論和反新冠疫曲訊息的霍士新聞台（Fox News）前主播卡爾森（Tucker Carlson）作為受訪嘉賓。兩人在節目上跟主持幾乎是同氣連枝地從策略上、戰略上和政治上批判特朗普對伊朗開戰的決定。

霍士新聞台（Fox News）前主播卡爾森（Tucker Carlson）登上Vox王牌節目《Today Explained》作為受訪嘉賓。（網上截圖）

被視為極右反猶太主義代表人物、跟特朗普吃個飯也曾引來重大爭議的Nick Fuentes更呼籲他的支持者在中期選舉中要投票給民主黨。

此等政治變局，還在萌芽階段。但我們不難想像到其未來走向。

第一，民主黨有望在中期選舉中取得大勝，不只奪得他們原來預計就很有可能奪得的國會眾議院，甚至連競選出缺地圖對民主黨非常不利的參議院多數也有可能奪回。根據預測市場Polymarket的賭盤，民主黨在參議院選舉的勝算由開戰前的四成升至如今的超過五成。

這種變故也有可能是特朗普近日炒掉司法部長邦迪（Pam Bondi）的考慮之一。由於內閣官員任命需要參議院通過，若然特朗普不趕在中期選舉前換走他眼中不中用的人，未來要任命MAGA派擔大旗將會面對重大困難。

Polymarket上的2026年國會參議院賭盤（網站截圖）

第二，美國和以色列的盟友關係將會割裂。

本年初的益索普民調已經顯示，本世紀以來，美國同情巴勒斯坦人的民意首次超越同情以色列的民意。這次伊朗戰爭，在美國國內普遍被視為有利以色列卻不利美國。像卡爾森之類的MAGA派民意代表，更從一開始就將開戰矛頭指向以色列游說力量。國務卿魯比奧（Marco Rubio）眼見戰爭形勢不對更首先發表了以色列決意開戰因此將美國拖入戰爭的言論（按：他其他收回該論）。

《經濟學人》就有美國事務的專欄文章認為，以色列將會變成MAGA派的代罪羔羊－－特朗普是「聖人」，不能犯錯，能犯錯的大概就剩下內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）。

以色列問題在美國往往就有國內政治一般的地位。內塔尼亞胡在奧巴馬時代起將以色列與共和黨緊密綁定，更加強化了這一特質。

如今，特朗普變成了第一個為以色列而戰的美國總統，他也很可能因此變成最後一個有可能會為以色列而戰的美國總統。與以色列的疏離，將會變成兩黨共識。

美國總統特朗普和以色列總理本內塔尼亞胡出現在伊朗國旗後方。（GettyImages）

第三，美國精英政治將會進一步「本土化」。

美國選民往往不太關心單純的外交議題，只要外交政策不影響到美國民生，外交只是華府幾個街區的問題，與一般大眾無關。

諷刺的是，特朗普2016年的當選背後，一大原因就是美國選民對華府自由貿易全球化政策的反動。

這一次伊朗戰爭，無論是民主黨，還是像卡爾森一般的保守派或MAGA派反對者，幾乎都以美國民眾的利益為反對開戰的主要論點，什麼美國軍備消耗、特朗普的戰略誤判全部都是次要論題。

如果說這一場伊朗戰爭有入侵伊拉克的影子，這一場戰爭的失策與失敗也將會強化美國政治的「本土化」重構。正如拜登很可能是民主黨最後一個還相信「美國是不可取代之國（indispensable nation）」的領袖一般，特朗普也將會變成最後一個聚焦美國霸權、地緣政治的美國總統。下一個美國總統，無論是共和黨還是民主黨，將會是一個或許會被形容為孤立主義者的人物，「美國優先」將會由口號變成政治現實。