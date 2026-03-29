美國西南航空徵「肥人稅」　要求過重乘客購額外座位惹爭議

美國西南航空（Southwest Airlines）推出新措施，要求過重的乘客需要購買額外座位。有乘客被迫支付近千美元支付「肥人稅」，亦有乘客認為條款含糊，指地勤人員只憑肉眼判斷他們是否需要「課金」。



《紐約郵報》及《每日郵報》3月27及28日報道，西南航空今年1月起更改規定，乘客需要事先選擇座位，並取消實施超過30年、容許過重上機前提出要求額外座位，或是他們為預先購買兩個座位的人士退款的通融安排。

圖為多架西南航空客機。（Reuters）

根據新措施，如果航班上仍有至少1個多餘座位，這些過重乘客才可獲退回第二個座位的費用；而沒有預先購買額外座位的乘客則按照地勤人員的酌情處理，需要即場另購機票。

西南航空列明，任何侵佔旁邊座位的顧客必須購買所需數量的座位，而座位的扶手可被視為判斷座位兩邊的明確界線。不過有乘客就大吐苦水，其中一名乘客Kari McCaw稱自己根本沒有「超標」，過往亦無需佔用兩個座位，卻遭地勤人員要求多買一席，否則無法登機。

有網民同情事主的苦況，認為西南航空透過歧視乘客牟利，指判斷標準非常主觀；但亦有多個留言認同航空公司的做法，稱機場有設施量度乘客的行李是否付合尺寸及重量標準，建議航空公司應將設施拓展到乘客身上，確保他們的脂肪不會佔用到其他乘客真金白銀購買的座位空間。