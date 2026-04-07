匈牙利大選前夕　美副總統萬斯到訪　力挺歐爾班爭取連任

美國副總統萬斯（JD Vance）4月6日前往匈牙利進行為期兩天的訪問，將在4月12日國會大選前會晤總理歐爾班（Viktor Orbán）並出席造勢活動。



據路透社4月7日報道，萬斯在出發前表示期待與歐爾班會面，討論美匈關係、歐洲及烏克蘭等議題。匈牙利政府消息人士證實了會面與造勢行程。分析指出此行並非例行外交，而是萬斯對身處生涯最艱難選戰的歐爾班的明確支持。

匈牙利外長西雅爾多（Peter Szijjarto）則表示，萬斯的到訪顯示美國與匈牙利的關係到達新「黃金時代」，他亦透露會與萬斯討論移民、全球安全及經濟和能源合作。

2026年3月27日，匈牙利總理歐爾班在匈牙利傑爾市的競選集會上發表演說。 （Reuters）

多數獨立民調顯示，歐爾班及其青民盟（Fidesz）目前落後於由彼得（Magyar Péter）領導的中右翼提薩黨（Tisza）。彼得在萬斯到訪前於社交媒體發文，警告「匈牙利歷史不是在華盛頓、莫斯科或布魯塞爾書寫的」，表達反對外國干預。

歐爾班自詡的「非自由民主」政綱與特朗普時代的美國主旋律相似，他亦是2016年首位公開支持特朗普競選的歐洲領導人。

分析稱，歐爾班長期在烏克蘭等議題上與歐盟對立，並與莫斯科保持友好關係。對特朗普政府而言，歐爾班不僅是保守派盟友，更是其在歐洲建立非自由主義陣營的核心人物。