阿提密斯2號｜太空人暫失聯後再通訊　特朗普興奮通話：期待會面

「阿爾密斯二號」（Artemis II，又稱阿提密斯2號）的太空人4月6日乘坐「獵戶座」（Orion）飛船按照預定計劃航行至繞至月球背面，惟因月球阻擋訊號傳輸，以致4名太空人暫時與地球失去聯絡約40分鐘。美國太空總署（NASA）指事件是預料之內發生的正常情況，並非緊急狀況。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稍晚與太空人通話時顯得非常興奮，稱讚他們是創造歷史，還期待與他們在白宮會面。



由於地球與月球之間存在「潮汐鎖定現象（Tidal locking）」，以致月球永遠一同一面朝向地球。而乘坐「獵戶座」飛船的太空人得以在失聯期間，親眼窺探到月球的另一面，他們也因此觀測到日全食現象，並拍攝和觀測太陽的外層大氣，還看到包括金星、火星和土星等行星。

在飛船繞過月球飛向地球，並與地球恢復通訊後，太空人科克（Christina Koch）表示狀態良好，她還對身處亞洲、非洲和大洋洲的人類同胞說：「你們現在抬頭就能看到月亮。我們也看到了你們。」指揮官懷斯曼（Reid Wiseman）則在繞月後對NASA制定的觀測計劃表示感謝，稱大家準備充分，並稱讚此次任務中「有許多精彩且充滿人情味的時刻」。

特朗普還說：「我們最近有很多值得驕傲的事情，但沒有甚麼能比得上你們正在做的事情：半個多世紀以來首次繞月飛行，並打破了距離地球最遠的飛行紀錄」，他還強調希望在月球上建立永久基地，期待未來前往火星的任務。懷斯曼還回答特朗普提問，稱有看到人類從未見過的景象，並指特朗普致電「對我們所有人來說都非常特別」。

2026年4月6日，圖為太空人在繞月飛行時拍下一張月球照片，其中可見到那些在地球上觀測不到的月球背面地形。（NASA）

按照「阿爾密斯二號」計劃，太空人乘坐飛船沿軌道繞行至月球背面，並在飛船飛越月球背面的陰影區，達到歷來距離地球最遠的位置，是打破人類距離地球最遠飛行紀錄，超過1970年執行月球任務的「阿波羅13號」（Apollo 13）所創紀錄。