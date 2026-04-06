阿提密斯2號繞月｜價值1.8億太空廁所又故障　太空人重拾應急尿袋

經歷多次挫折後，當地時間4月1日，美國太空總署（NASA）終於將四名太空人送到太空，執行「阿提密斯二號」（Artemis II）載人繞月任務。



但太空人們剛出發不到48小時，就遇到兩件糟心事，且都與廁所有關。

據美國太空新聞網站（Space）報道，3日，當「獵戶座」飛船經過前往月球的中途點時，四名太空人報告稱，他們的太空廁所散發出一股燒焦氣味。此前，廁所系統在剛出發時就出現「故障」，後被修復。

美國《紐約郵報》提到，這款名為「通用廢物管理系統」的專用廁所價值2300萬美元（約1.8億港元）。

加拿大航天局的太空人漢森（Jeremy Hansen）說：「對我來說，那是一種燒焦的氣味，然後它肯定是在衛生間區域。當我打開衛生間艙門時，其他成員幾乎立刻就聞到了。」

NASA太空人科克（Christina Koch）也稱，氣味似乎來自廁所，並且與任務第一天太空人們聞到的氣味類似。

科克將其描述為「那種燒焦的加熱器的氣味」，漢森也證實了這一點。

漢森說，他在飛行前就被告知可能會出現類似「當你打開一個閒置已久的加熱器時，你會聞到那種燒焦氣味」的氣味，現在「我確實聞到了」。

2026年4月1日，「阿提密斯2號」（Artemis II）飛行期間，「獵戶號」（Orion）太空艙上被稱為「通用廢物管理系统」的專用馬桶出現故障。（X@SpaceNosey）

最初，任務控制中心懷疑氣味可能是由衛生間艙門周圍包裹廁所的橙色隔熱材料引起的。

「總體而言，我們沒有任何重大擔憂，」任務控制中心通過無線電告訴太空人。

但據美國有線電視新聞網（CNN）報道，當地時間4日上午，任務主管弗里林（Judd Frieling）告訴記者：「問題出在清理馬桶汙物上。所以在我看來，通風管道裡可能有一些凍住的尿液。」

4日下午，任務控制人員制定了解決方案：通過旋轉太空艙，將凍住的尿液暴露在陽光下，從而加熱凍住的管路。這似乎部分疏通了管道，能夠將一些尿液從垃圾桶大小的儲罐排出到太空真空中。

報道稱，週六一整天，工作人員都在努力修復馬桶，但頑固的堵塞物阻礙了徹底清理。直到午夜前後，任務控制中心終於向太空人們發佈了期待已久的最新消息：「突發消息，你們可以正常使用馬桶了。」

「太空人們都歡欣鼓舞，」科克回答道，「謝謝！」

但太空人們仍被建議，如果夜間需要小便，請使用應急袋收集尿液，而不是使用廁所。

2026年4月1日，美國太空總署（NASA）的「阿提密斯2號」（Artemis II）執行繞月飛行任務。（Reuters）

當地時間1日傍晚，NASA新一代登月火箭「太空發射系統」從佛羅里達州甘迺迪航太中心（Kennedy Space Center）發射升空，執行「阿提密斯二號」載人繞月任務，4名太空人將進行為期10天的繞月飛行。這是美國自1972年以來首次載人飛向月球，也是美國實現2028年重返月球計劃的重要一步。

美國《紐約時報》表示，本次任務是首次在深空探測任務中配備真正的衛生間。

據介紹，廁所設有連接軟管的漏斗式集尿裝置，以及用於收集固體排泄物的坐便器。自動氣流系統可減少異味，將排泄物吸走並送入獨立存儲容器。機組人員每天會將尿液直接排出飛船。糞便則會存放在帶有過濾裝置的收集容器中，以控制異味與氣體積聚，待太空人返回地球後再統一處理。

當初的「阿波羅」（Apollo）飛船上沒有真正的廁所，太空人代謝的液體廢物通過閥門軟管排進收集袋內或者排放到太空，固體廢物則直接排在帶殺菌劑和密封條的塑膠袋裡，不衛生也易泄漏，艙內空氣污濁也毫無隱私可言。

英國《每日電訊報》形容稱，此前當太空人返回地球後，科學家們迫切想知道他們發現了什麼。但他們萬萬沒想到的是，當艙門第一次打開時，一股惡臭撲面而來。太空人在太空面臨著漂浮的糞便、綁在身上的尿袋以及沒有換洗衣服的困境。

2026年4月3日，美國太空總署（NASA）在X平台發布圖片，阿提密斯2號（Artemis II）將搭載四名太空人繞月飛行。（X@NASA）

有學者回憶稱：「太空人們穿著宇航服，很長時間都沒法換衣服，氣味一直揮之不去。氣味太濃烈了，這對迎接他們歸來的人簡直是當面一擊。」

如今，「獵戶座」號的太空人們原本期待著一個更輕鬆的太空之旅，至少不會再受廁所問題困擾。

然而，載人繞月飛行任務剛剛開啟，這間花重金打造的廁所就出現故障，並在不久後“噩夢重現”。

《每日電訊報》稱，太空人要到下周五才能返回地球。屆時，救援人員從太平洋中救出太空人時，最先記住的是他們亮橙色的宇航服，還是他們身上的臭味，目前還不得而知。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

