伊朗戰爭不止推高各國食品價格　還衝擊全球糧食安全？｜新聞背後

美國與以色列向伊朗發動的戰爭已有一個多月，這場戰爭所帶來的影響已經遠超能源領域。近期，化肥和其他農業投入成本大幅上漲，導致全球食品價格上漲。聯合國糧農組織（FAO）數據顯示，3月全球食品價格環比上升2.4%，，高於2月的0.9%，更創下多個月以來的最快升幅。



3月全球糧食價格齊升？

據土耳其統計局（TÜİK）4月6日的數據顯示，上月土耳其國內食品價格較上季上升1.8%。自2月28日戰事爆發以來，化肥價格已飆升8%至55%，引發對水果等農產品價格將在未來數月大幅上升的擔憂。當月消費者物價指數上漲1.94%，而年度通膨率從2月的31.53%放緩至上月的30.87%。

另外，聯合國糧農組織（FAO）數據顯示，3月全球食品價格環比上升2.4%，創數月來最大升幅，其中糖價升7.2%、植物油升5.1%，穀物、肉類也同步上升。

世界糧食計劃署副執行董事斯考（Carl Cox）表示，由於食品、石油和運輸成本上升，預計將有額外 4500 萬人陷入嚴重飢餓，使全球飢餓人口總數超過目前創紀錄的 3.19 億。

資料圖片：一名農民正在可倫坡的麥田裡潑灑尿素肥料。（Getty）

霍爾木茲海峽卡住的不止石油？

戰爭已經使石油市場陷入混亂，同時影響到一種不太顯眼但同樣重要的資源上：化肥。全球約三分之一的化肥海運都要經過霍爾木茲海峽，這意味着任何持續的運輸中斷都可能迅速波及糧食生產和價格。

此外，受戰爭波及的卡塔爾，是全球第二大液化天然氣出口國，液化天然氣是生產氮肥（包括尿素）的重要原料。尿素是一種廣泛使用的農業產品，能夠促進植物生長並提高產量。然而，受到霍爾木茲海峽封鎖而產生的運輸延誤和不確定性，導致液化天然氣價格飆升。

而由於天然氣價格上升，印度、阿爾及利亞和斯洛伐克的化肥廠已經減產或停產。澳洲的小麥種植者減少了種植面積，而中國則限制了化肥出口。在美國，氨的價格目前比去年3月上升了41%，尿素的價格也上升了21%。

世界糧食計畫署警告稱，燃料和化肥價格飆升，再加上航運中斷，可能會對全球糧食安全造成嚴重後果，從海灣地區大量進口化肥的東非國家尤其容易受到影響。

2026年3月26日，一批尿素化肥正在港口裝載，準備運往中國山東。（Getty）

發生的時機差無可差？

上述的化肥短缺，正值非洲和亞洲大部分地區播種季開始之際，這將加劇了今年全球糧食減產甚至歉收的風險。

聯合國糧食及農業組織首席經濟學家Máximo Torero表示，戰爭持續時間對維持全球糧食儲備至關重要。他指，一個月以內的短期中斷尚可接受，但如果中斷持續三個月或更長時間，風險將顯著升級，影響全球農民，進而影響今年及未來幾年的全球種植決策。

世界糧食計劃署副執行長Carl Skau則說：「在最糟糕的情況下，這意味着下一季作物產量下降，甚至失收。」