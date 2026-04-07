特朗普威脅打擊伊朗能源設施進入倒數！美伊衝突結局三大情境預測

隨着伊朗採取報復手段封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），國際原油價格已從每桶約70美元飆升至110美元。特朗普（Donald Trump，又譯川普）總統於4月5日重申最後通牒，要求德黑蘭停止干擾航運，否則美軍將摧毀伊朗境內的能源基礎設施、油井與橋樑。目前，白宮已宣布暫停打擊，直至美東時間4月7日（週二）晚間8點，談判期限正進入最後倒數。



情境一：衝突全面升級 全球能源供應版圖重組

若德黑蘭拒絕讓步，特朗普政府可能採取極端軍事手段，包括奪取伊朗主要石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）。

2024年10月3日，伊朗，圖為衛星鏡頭下的哈爾克島俯瞰全貌。（Getty）

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該島處理伊朗90%的石油出口，一旦動搖將使全球通膨加劇，油價短期內將持續攀升。資本將逃離不穩定的中東。安哥拉、巴西、圭亞那、哈薩克等非中東產油國將成為最大贏家，加速全球供應多元化。

情境二：美國撤離海灣 國際公法面臨崩潰

若特朗普決定轉向「西半球能源自主」並減少對中東的干預，將可能導致政治災難。俄羅斯與中國將填補真空。伊朗可能持續對霍爾木茲海峽徵收「人民幣通行費」，此舉違反《聯合國海洋法公約》。

霍爾木茲海峽航運持續受阻，使這場全球危機從「原油供應短缺」迅速惡化成「幾乎什麼都缺」。（GettyImages）

此例一開，馬六甲海峽、曼德海峽等戰略航道恐將步入軍事爭議與收費常態化，恐衝擊國際海運秩序，甚至引發其他戰略航道出現類似爭議。

情境三：有條件停戰 多方角力下的外交折衷

目前國際社會正積極斡旋，包括巴基斯坦擔任中立調解人，以及中、俄、沙特等國支持的「五點聯合倡議」。若達成協議開放航行，油價有望回落至每桶100美元左右，但中東地區的「政治風險溢價」將長期存在。

美國可宣稱摧毀伊朗核設施取得勝利，俄中則可能藉此將美國塑造成不穩定因素，強化其在區域的影響力。

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專家觀點：歷史的火車頭已啟動

分析指出，每日通過霍爾木茲海峽的石油量約2,000萬桶，佔全球消耗量的20%。無論戰爭如何結束，這場危機都已啟動了全球能源市場的轉型。

「正如托洛茨基所言：戰爭是歷史的偉大火車頭。」專家強調，這場衝突引發的戰略轉移將持續數十年，迫使能源進口國加速多元化布局，尋求更可靠的供應來源。

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